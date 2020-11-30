За нарушение карантина в Алматы оштрафовали 36 кафе и развлекательных заведений

Основные нарушения субъектов предпринимательства — отсутствие дезинфицирующих средств, нарушение режима работы, масочного режима и т. д.

В Алматы мониторинговые группы Департамента контроля качества и безопасности товаров и услу в ночь с 25 по 28 ноября обследовали 184 объекта, в 36 из них выявили нарушения карантинного режима. Об этом сообщили в акимате города, передает zakon.kz.

Основные нарушения субъектов предпринимательства — отсутствие дезинфицирующих средств, нарушение режима работы, масочного режима и т. д., - отметили в ведомстве.

При этом во время проверок увеселительных заведений выявлены неоднократные нарушения.

На территории Алатауского района:

- кафе "Парваз" (ул. Жусанды, 7);

- лагманхана "Алтын Алтай" (мкр. Аккент, ул. Доспанова, 23);

- бар "Цех" (мкр. Акбулак, ул. Шарипова).

На территории Алмалинского района:

- лаундж-бар "Мята" (ул. Жибек Жолы — пр. Сейфуллина);

- лаундж-бар "Мята" (пр. Сейфуллина — ул. Казыбек би);

- ресторан "Ладжия Гоурмет" (пр. Сейфуллина — ул. Айтеке би);

- кафе "Бакинский бульвар" (ул. Шевченко — ул. Клочкова);

- кафе "Веселидзе" (ул. Шевченко — ул. Клочкова);

- донерная "Мастер Донер" (ул. Толе би — пр. Назарбаева);

- "ZTB" гастро-бар (ул. Наурызбай батыра — ул. Жамбыла);

- "Graft shisha bar" (ул. Наурызбай батыра — ул. Маметова);

- кальянная "Облака" (ул. Казыбек би — ул. Панфилова);

- "Olivier Restaurant&bar" ресторан (ул. Курмангазы — пр. Назарбаева).

На территории Ауэзовского района:

- компьютерный клуб "The one" (мкр. Аксай-5, 25);

- ресторан "Астана плаза" (мкр. Астана, 35 А);

- комплекс "Аквариум" (мкр. 10 А, 12 Б);

- кафе "Empire S" (мкр. 4, 10 В);

- ресторан "Grand family hall" (мкр. 4, 10/2).



На территории Бостандыкского района:

- "Express" компьютерный клуб (ул. Маркова, 43);

- "Negorky Bar" (ул. Бухар-Жырау, 66);

- Клуб на Абая, 10.

На территории Жетысуского района:

- кафе "Tantuni Doner Kebab" (мкр. Айнабулак-3, 98А);

- Loto club (ул. Жансугурова, 260В);

- Loto club (мкр. Айнабулак-4, 172а/2);

- компьютерный клуб (мкр. Айнабулак-4, 172).

На территории Медеуского района:

- караоке-бар "ForBest" (ул. Кабанбай батыра, 58);

- городское кафе "Пушкин" (пр. Абая, 17);

- игровой клуб "Avantgarde Game House" (ул. Искендерова, 5);

- паб "Glen" (ул. Шевченко, 44);

- ночной клуб "Bacha" (ул. Жибек Жолы, 66/1);

- винотека "Wine Gallery" (ул. Оспанова, 401/2);

- бар "Шишка Edition" (ул. Кажымукана, 49);

- бар "Бармаглот" (ул. Валиханова, 170).

На территории Наурызбайского района:

- кафе "Премьера" (ул. Жуалы, 129);

- кафе "LL" (ул. Жандосова, 2).

На территории Турксибского района:

- кафе "Прованс" (ул. Акан Серы, 33).

В отношении указанных юридических лиц по выявленным нарушениям будут приняты меры согласно ст. 425 ч. 1 КоАП РК.

Данная статья влечет штраф на физических лиц в размере 30-ти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 230, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 310-ти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 1600 МРП.

Акимат призывает алматинцев и гостей города по возможности воздержаться от посещения мест скопления людей, в особенности заведений, продолжающих функционировать в нарушение постановления главного государственного санитарного врача мегаполиса, - говорится в сообщении.

Как отмечается, субъектам предпринимательства необходимо обеспечить полное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований: установленный режим работы, социальную дистанцию и масочный режим, обеспечение персонала защитными средствами, проведение термометрии, установка дезинфицирующих средств (тоннелей, ковриков и т. д.).

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