Какие регионы находятся в "красной" и "желтой" зонах по коронавирусу
В значительной части страны ситуация стабильная.
Фото : Shutterstoc30 ноября 2020, 12:18
Опубликованы свежие данные по уровню распространяемости коронавируса в Казахстане, передает zakon.kz.
Согласно матрице оценки эпидситуации в регионах страны на 30 ноября, картина складываются следующая:
"Красная" зона:
Акмолинская
Костанайская
Павлодарская области
ВКО
СКО
"Желтая" зона:
Алматы
Нур-Султан
"Зеленая" зона
Шымкент
Жамбылская
Алматинская
Карагандинская
Атырауская
Актюбинская
Туркестанская
Мангистауская
Кызылординская области
ЗКО.
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