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Какие регионы находятся в "красной" и "желтой" зонах по коронавирусу

В значительной части страны ситуация стабильная.

Фото : Shutterstoc30 ноября 2020, 12:18

Опубликованы свежие данные по уровню распространяемости коронавируса в Казахстане, передает zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидситуации в регионах страны на 30 ноября, картина складываются следующая:

"Красная" зона:

Акмолинская

Костанайская

Павлодарская области

ВКО

СКО

"Желтая" зона:

Алматы

Нур-Султан

"Зеленая" зона

Шымкент

Жамбылская

Алматинская

Карагандинская

Атырауская

Актюбинская

Туркестанская

Мангистауская

Кызылординская области

ЗКО.


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