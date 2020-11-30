Назначен аким Талгара

Им стал Нурмуханбет Айдар.

Распоряжением акима района Нурмуханбет Айдар Болатбаевич назначен на должность акима Талгара, сообщает zakon.kz.





По информации акимата города, Айдар Болатбаевич родился в городе Капчагай 29 июня 1979 года.

В 2006 году окончил университет им.Д.Конаева по специальности юриспруденция. В 2008 году окончил Казахский национальный аграрный университет по специальности экономика.

Трудовую деятельность начал в 1999 г. в ЗАО "Глотур" г. Алматы инспектором охраны офиса.

2002-2003 г. работал в КГП "Тәртіп" г. Алматы Ауэзовского района мастер участка №2.

2003-2004 г. Аппарат акима г. Алматы Специальный комбинат ритуальных услуг - инспектор.

2004-2005 г. ЧП "Бек" Енбекшиказахского района – техник инвентаризатор.

2005-2007 г. РГКП "Центр по недвижимости по Алматинской области" Комитета регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан Енбекшиказахский районный филиал – специалист отдела технической инвентаризации.

2007-2009 г. РГКП "Центр по недвижимости по Алматинской области" Комитета регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан Енбекшиказахский районный филиал – заместитель руководителя.

2009-2010 г. занимал должность инспектора управления юстиции Енбекшиказахского района Департамента юстиции Алматинской области.

2010-2011г. работал ведущим специалистом управления юстиции Илийского района Департамента юстиции Алматинской области.

2011-2013г. занимал должность акима Акшийского сельского округа Аппарат акима Енбекшиказахского района .

2013-2016г. работал руководителем Центра обслуживания населения Талгарского района.

2016-2017г. главный специалист Отдела регистрации нормативно-правовых документов Департамента юстиции Алматинской области.

2017-2020 г. руководитель Управления юстиции Талгарского района.

С января месяца 2020 года по настоящее время занимал должность руководителя Енбекшиказахского межрайонного управления юстиции.1 ч.

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