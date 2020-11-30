За последний год значительно повысились показатели по всем ключевым направлениям.

В ходе торжественного мероприятия аким Алматинской области Амандык Баталов поздравил жетысусцев с Днем Первого Президента, сообщает zakon.kz.

Я восхищаюсь тремя качествами Елбасы. Первое, это то, что он подходит к любой проблеме широко изучив. Второе, он углубляется в любую тему и принимает решения только после всестороннего изучения вопроса. А третье, это его предусмотрительность и дальновидность. Слияние таких особенных качеств в одном человеке - это большая редкость, присуще только феномен-личностям. Я всегда ставлю в пример молодежи такие благородные качества Нурсултана Назарбаева, - сказал Амандык Баталов.

Глава региона также отметил, что Елбасы является основателем нового независимого Казахстана и идейным вдохновителем демократизации нашего государства.

За годы Независимости Казахстан под руководством Нурсултана Назарбаева добился беспрецедентных исторических успехов и Алматинская область динамично развивается, внося свою существенную лепту в социально-экономическое развитие республики.

За последний год значительно повысились показатели по всем ключевым направлениям. Стабильно развивается экономика, сельское хозяйство, малый и средний бизнес, строится жилье, открываются дополнительные социальные учреждения. Все это создает прочную основу для дальнейшего движения вперед. Только в нынешнем году в Алматинскую область привлечено инвестиций на сумму более 700 миллиардов тенге. А объем сельхоза превысил триллиона тенге, - отметил глава региона.

В связи с пандемией коронавируса и введенными карантинными ограничениями, в регионе празднование 30- летия Независимости РК осуществляется в онлайн и офлайн форматах. В этом году всего было проведено 329 мероприятий, посвященных празднику, в том числе круглые столы, семинары, акции, встречи, фестивали, форумы, концерты на темы: "Елбасы- ел тірегі", "Тұңғыш Президент- ұлт Көшбасшысы", "Елі сүйген, елін сүйген Елбасы", "Ұлтын сүйген ұлы тұлға".

Необходимо отметить, что в Алматинской области стартовала акция "Тәуелсіздікке тарту", с охватом 30 социально-значимых объектов и мероприятий в период с 16 ноября по 16 декабря.

Во время торжественной встречи, Амандык Баталов наградил медалями государственных служащих и ветеранов труда Алматинской области за их самоотверженный труд и вклад в развитие общества.

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