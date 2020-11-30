Фейк об опасных для детей напитках распространяют в Казнете

Информацию опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

В Казнете распространяется сообщение о якобы опасных для детей соках и других продуктах, передает zakon.kz.

Так, в тексте рассылки говорится о гибели мальчика из-за употребления тархуна в стеклянной бутылке, а также о реанимации девочки, выпившей сок.

Информацию об этом опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

Данная информация не соответствует действительности, на сегодняшний день в Казахстане не регистрировались случаи отравления и смерти детей от опубликованных в списке продуктов. Кроме того, эта информация уже распространялась ранее, в 2019 году, - сообщили в комитете.

Там напомнили, что информация о несоответствующей (в том числе опасной) продукции размещается в "Реестре несоответствующей продукции" на официальном сайте комитета.

Уважаемые граждане! Просим вас не поддаваться недостоверной информации в социальных сетях и доверять только официальным источникам информации: официальный интернет-ресурс и аккаунт в социальной сети Facebook Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, а также Telegram-канал "МВК по нераспространению коронавируса", - сообщили в комитете.

Распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность согласно ст. 274 УК РК.

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