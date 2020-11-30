В Шымкенте начался первый республиканский фестиваль "Kitap Fest"

Фестиваль продлится до 5 декабря.

В Шымкенте в центре "Корме" начался первый республиканский книжный фестиваль "Kitap Fest", сообщает zakon.kz.

Мероприятие, посвыщенное Дню Первого президента, организовано отделом "Рухани жаңғыру" Управлением внутренней политики и по делам молодежи города Шымкент.

Выступая на церемонии открытия фестиваль, первый заместитель акима города Шымкент Шынгыс Мукан рассказал о ценности книг, которая является источником мудрости.

Книга-бесценное достояние человечества, источник науки. Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета общественного доверия отметил, что, несмотря на бурное развитие электронного формата, просветительская роль традиционной библиотеки никогда не теряет своего значения, при этом приоритет должен быть отдан обновлению и пополнению книжного фонда библиотек. Честно говоря, сейчас люди по-прежнему теряют навыки чтения книг. Например, в США родители обязаны по 30 минут в день читать своим детям книги. Основная цель сегодняшнего мероприятия - популяризация чтения, повышение интереса читателя к чтению. Каждый читатель, посетивший этот фестиваль, может оставить одну из своих книг в издательских домах и магазинах в специально открывшемся благотворительном уголке. Книги, собранные в рамках фестиваля, будут переданы волонтерами детям из малообеспеченных и многодетных семей нашего города, - сказал Ш. Мукан.

Издательства, книжные магазины и библиотеки городов Нур-Султан, Алматы, Караганды и Шымкента будут вести открытый диалог с читателем и проводить встречи на своих площадках. Издательства "Қазақ университеті", "Фолиант", "Книжный клуб", "Жебе", "Қызмет газеті", "Шұғыла кітап", проектный офис Университета им. М. Ауэззова, книжные магазины "Эрудит", "Казына" кітап дүкендері и библиотеки Шымкента предлагают посетителям свои новые произведения.

Отметим, что республиканский фестиваль "Kitap Fest" продлится до 5 декабря.

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