Эксперт о Дне Первого Президента: Признавая заслуги перед страной

За годы президентства Елбасы страна прошла непростой путь.

Жусупова Айман, эксперт ИМЭП при фонде Нурсултана Назарбаева рассказала о роли Нурсултана Назарбаева, сообщает zakon.kz.

1 декабря в Казахстане отмечают День Первого Президента Республики Казахстан. Данный государственный праздник был учрежден с целью признания выдающихся заслуг Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева перед страной. Именно в этот день, 1 декабря, в 1991 году Нурсултан Назарбаев был избран президентом Казахстана на первых в истории страны всенародных выборах.

За годы президентства Нурсултана Назарбаева страна прошла непростой путь становления государственности, утверждения суверенитета страны. При этом, определение позиций нашего государства в отношении международных процессов происходило в период создании совершенно нового геополитического порядка. Именно благодаря Елбасы, Казахстан обрел весомый голос на мировой арене, закрепившись в статусе одного из лидеров в Евразии.

В сфере внутренней политики приоритетное значение в политике Нурсултана Назарбаева всегда занимали вопросы обеспечения межэтнического мира в Казахстане, внутриполитической стабильности без социальных и политических потрясений. В условиях полиэтничности, конфессиональной неоднородности казахстанского общества это имеет очень огромное значение.

Свой курс политике в сфере межэтнических отношений, строительстве гражданской нации Первый Президент обозначил еще на заре независимости, в мае 1993 года: "В условиях многонационального Казахстана существует лишь один путь реализации общенациональных интересов, который заключается в обеспечении равенства всех народов при интегрирующей роли казахской нации. Любой другой – чреват губительными конфликтами... Другая важнейшая задача – воспитание казахстанского патриотизма, речь идет вовсе не о гражданстве как таковом, что относится к правовым актам, есть существенное различие между принятием гражданства и осознанием себя в качестве Гражданина".

В 2020 году Нурсултан Назарбаев вновь подчеркнул, что "мир, согласие и единство были, есть и будут ключевыми приоритетами государственной политики. Это принципиальная позиция в сфере межэтнических отношений, и она не поменяется".

Таким образом, ценности укрепления мира и согласия в стране, продвигались Нурсултаном Назарбаевым на протяжении всего периода независимого развития, что, как демонстрируют многочисленные опросы общественного мнения, получает поддержку представителей всех этнических групп, проживающих в Казахстане.

При этом, политика Казахстана в сфере межэтнических отношений отвечает всем принятым международным стандартам. Такие организации, как ООН, ОБСЕ, неизменно дают высокие оценки казахстанской модели межэтнических отношений и усилиям по укреплению единства нации.

Большое значение имеет и тот факт, что Казахстан постоянно уделяет повышенное внимание обеспечению безопасности страны, защите от угроз терроризма и экстремизма. При этом, в недавнем исследовании Всемирного обзора ценностей более половины граждан страны главной по значимости целью страны обозначили поддержание порядка в стране (54,7%).

Граждане страны, высоко оценивая деятельность Нурсултана Назарбаева, в первую очередь выделяют его вклад в сохранение общественного согласия и политической стабильности в стране; становление и укрепление казахстанской государственности; укрепление авторитета государства на международной арене.

Первый президент Казахстана продолжает оставаться в сознании граждан олицетворением стабильности государственной власти, имея возможность воздействовать на ключевые сферы жизни государства и общества.

В этом ключе, учреждение 1 декабря Днем Первого Президента страны подчеркивает неизменность курса, обозначенного Елбасы, который получает неизменную поддержку подавляющего большинства граждан Казахстана.

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