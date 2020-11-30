Привязанную к авто собаку протащили по дороге
Полицейские установили личность водителя.
Фото : скриншот видео30 ноября 2020, 17:57
Жуткие кадры опубликовали в социальных сетях, передает zakon.kz.
На них видно, как за Audi привязана собака. Водитель тащит ее по проезжей части. Судя по всему, это произошло в Иссыкском районе Алматинской области.
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В комментариях под публикацией пользователи выразили негодование.
В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что в настоящее время видео изучается.
В результате принятых мер, водитель автомашины марки Audi, фигурирующей на видео, установлен, им оказался 65-летний житель Енбекшиказахского района. В настоящий момент проводятся мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка, - сообщили в ДП.
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