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Привязанную к авто собаку протащили по дороге

Полицейские установили личность водителя.

Фото : скриншот видео30 ноября 2020, 17:57

Жуткие кадры опубликовали в социальных сетях, передает zakon.kz.

На них видно, как за Audi привязана собака. Водитель тащит ее по проезжей части. Судя по всему, это произошло в Иссыкском районе Алматинской области.

В комментариях под публикацией пользователи выразили негодование.

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что в настоящее время видео изучается.

В результате принятых мер, водитель автомашины марки Audi, фигурирующей на видео, установлен, им оказался 65-летний житель Енбекшиказахского района. В настоящий момент проводятся мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка, - сообщили в ДП.


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