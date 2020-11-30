В канун дня первого президента в Шымкенте открыли три школы и запустили новые автобусы

Также в эти дни в городе открылась школа №135, в церемонии открытия принял участие аким Шымкента Мурат Айтенов.

Канун Дня Первого Президента в Шымкенте ознаменовался рядом радостных событий. В третьем мегаполисе открылись три школы, на маршруты вышли новые автобусы и заработал недельный Kitap FEST, передает zakon.kz.

590 новых общественных автобусов начнут работать с 1 декабря. Они находятся в ведомстве автопарка "T-bus", с работой которого 30 ноября ознакомился аким города Мурат Айтенов.

Как сообщили в транспортной компании, все автобусы оснащены видеокамерами, кондиционерами и микрофонами для объявления сообщений водителем. Кроме этого, транспортоборудован ручными пандусами и местами для инвалидных колясок.

Новые автобусы работают на экологическом топливе - газ-метане. С заправкой проблем не будет, уверяют в "T-bus" - автопарк имеет собственную производственно-техническую базу и автоматизированную газонаполнительную станцию.

150 из 590 новых автобусов начнут курсировать по восьми социальным маршрутам – в населенные пункты на окраинах города.

Напомним, в рамках комплексной программы развития автобусных перевозок на 2018-2020 годы акиматом города в прошлом году было приобретено 300 автобусов.

В микрорайоне "Нурсат" состоялась долгожданная церемония открытия новой школы искусств. Школа рассчитана на 150 детей. Открыли ее в северной части неспроста - там проживает большое количество дошколят и учащихся школ. В новом учреждении будут обучать игре на домбре и кобызе, танцам и пению, а также языкам, сценическому мастерству и техническим навыкам. Сейчас в школу набрали 100воспитанников. Обучение проводится на казахском и русском языках. В школе один концертный и три танцевальных зала, спортивный кабинет, 32 учебных помещения, медпункт. Здесь работают 14 педагогов.

А в жилом массиве "Абдулабад" открылось школа, построенная на месте аварийной. Она рассчитана на 300 мест. Со строительством здания решилась проблема трехсменного обучения. Кирпичное здание отапливается автономно. Здесь есть спортивный и теннисный зал, столовая, медпункт. Всего в новой школе 30 кабинетов, 21 из которых учебный.

Также в эти дни в городе открылась школа №135, в церемонии открытия принял участие аким Шымкента Мурат Айтенов.

Напомним, 30 ноября в городском казахском академическом драматическом театре имени Ж. Шанина прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Первого Президента Республики Казахстан. Аким Шымкента поздравил горожан с праздником. В этот день ряд граждан были отмечены благодарственными грамотами за вклад в социально-экономическое развитие мегаполиса.

Также в честь Дня Первого Президента в эксплуатацию ввели отреставрированный мост через реку Бадам. Он был построен в семидесятых годах прошлого века. В 2005 году техническое состояние моста было объявлено аварийным. Строительство нового моста на месте старого велось в три этапа, отремонтировано 1148 км дорог. Его ширина стала на 22 метра больше, в результате пропускная способность увеличилось вдвое.

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