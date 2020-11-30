Гуманитарная акция "Жусан": глубина раскаяния

Особое внимание уделяется тем, кто по возвращении был осужден за преступления, совершенные в рядах ДАИШ.

Общественный фонд "Информационно-пропагандистский и реабилитационный центр "Акниет" выпустил цикл видеороликов, посвященных судьбе репатриантов "Жусан", сообщает zakon.kz.

В рамках грантового финансирования НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" и при поддержке Министерства информации и общественного развития РК, фонд "Акниет" участвует в работе по реабилитации репатриантов "Жусан".

Особое внимание уделяется тем, кто по возвращении был осужден за преступления, совершенные в рядах ДАИШ.

Теперь, испытав глубокое раскаяние, они хотят предупредить верующих Казахстана, уберечь их от заблуждений в религии и неверных решений, ломающих жизнь и судьбы. Именно этому и посвящен цикл видеосюжетов, подготовленных по заказу фонда "Акниет".

Каждый сюжет рассказывает о непростом пути, который прошли наши земляки, сначала поверив пропаганде религиозных экстремистов, а затем столкнувшись с мрачной действительностью ДАИШ.

Фонд "Акниет" считает своей заслугой, что его специалисты помогли репатриантам "Жусан" избежать духовного опустошения.

Примером этому стал поэтический дар, открывшийся у одного из осужденных - Сабитулы Даурена, который после возвращения из Сирии отбывает уголовное наказание по факту участия в деятельности террористической группы.

Молодой человек, несмотря на глубокое разочарование в прежних религиозных взглядах, сумел сохранить веру и выражает ее теперь в стихотворной форме. Одно из стихотворений впервые публикует zakon.kz.

Дұға Дұға- мұсылман қорғаны, Сақтанатын қаруы. Жүрек нұрын ашатын, Ғибадаттың асылы. Шын жүректен жақындап, Құдірет күшін мойындап. Байланыс күшін орната, Ішкі сырын айқындап, Күнәсіне өкіне, Мұқтаждығын мойындап, Дұға есігін таба алсақ, Рахым есігі ашылады. Қайғылы пендесіне құдай жақын, Біледі жүректегі қайғы затын. Дұға қылып сұраса шын жүректен, Қалдырмайды жауапсыз мінәжатын.

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