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КПП на казахско-кыргызской границе будет закрыт до 1 марта

Закрытие КПП связано с резким ухудшением погодных и дорожных условий.

Фото : Новости кг1 декабря 2020, 07:36

С 30 ноября 2020 года на казахско-кыргызской границе будет временно закрыт контрольно-пропускной пункт "Кеген-автодорожный", сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

В связи с резким ухудшением погодных и дорожных условий, а также для недопущения чрезвычайных ситуаций КПП до 1 марта 2021-го будет прекращен пропуск лиц и транспортных средств через пункты пропуска "Каркыра-автодорожный" (КР) — "Кеген-автодорожный" (РК) на кыргызско-казахском участке государственной границы, - сообщили в Государственной пограничной службе КР.


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