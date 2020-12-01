КПП на казахско-кыргызской границе будет закрыт до 1 марта

Закрытие КПП связано с резким ухудшением погодных и дорожных условий.

С 30 ноября 2020 года на казахско-кыргызской границе будет временно закрыт контрольно-пропускной пункт "Кеген-автодорожный", сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

В связи с резким ухудшением погодных и дорожных условий, а также для недопущения чрезвычайных ситуаций КПП до 1 марта 2021-го будет прекращен пропуск лиц и транспортных средств через пункты пропуска "Каркыра-автодорожный" (КР) — "Кеген-автодорожный" (РК) на кыргызско-казахском участке государственной границы, - сообщили в Государственной пограничной службе КР.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!