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Специалист рассказал, как защитить банковскую карту от аферистов

Он отметил, что для онлайн-покупок стоит завести отдельную карту.

Фото : techcult1 декабря 2020, 09:00

Руководитель проекта Центра цифровой экспертизы "Роскачество" Сергей Бодров поделился способами противостоять аферистам, сообщает zakon.kz со ссылкой на агентство "Прайм"

Прежде всего, никому нельзя называть данные вашей карты – срок действия, трехзначный CVV-код и коды-подтверждения из СМС. "Лучше не говорите вообще никакие платежные данные. Если вам звонят по телефону из "службы безопасности банка", сразу кладите трубку", — советует эксперт.

В целях безопасности лучше хранить деньги на разных картах, причем основная сумма должна быть на той, что "не засвечена" в интернете. Для онлайн-покупок стоит завести отдельную карту, деньги на которую лучше перечислять сразу перед оплатой и не больше, чем для этого требуется.

Не стоит привязывать свою карту к интернет-магазинам, особенно если не собираетесь часто совершать покупки. Также после совершения покупки нужно проверять, не сохранилась ли карта в системе интернет-магазина, и, если все же сохранилась, удаляйте данные карты вручную, — указал Бодров.

Он также советует не экономить на СМС-уведомлениях, с помощью которых можно сразу узнать о несанкционированных транзакциях. Тогда можно сразу заблокировать карту, не дожидаясь дальнейших списаний. Нельзя хранить и пересылать в мессенджерах фото реквизитов карты, а уж если это необходимо, лучше пользоваться разными каналами.


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