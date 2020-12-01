Число больных пневмонией выросло в Казахстане

За прошедшие сутки было зарегистрировано 68 случаев заболевания.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 1 декабря, сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 444 человека, среди которых 912 детей. В стационарах находится – 3 586 пациент, на амбулаторном уровне – 9 858 человек. 232 человек находятся в тяжелом состоянии, 30– крайней степени тяжести, 31 - на аппаратах ИВЛ.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 1 декабря 2020 года

За прошедшие сутки было зарегистрировано 68 случаев заболевания. За сутки выздоровели 27 человек.

С 1 августа зарегистрировано:

Заболевших- 42 215, случаев с летальным исходом - 443, всего выздоровели – 30 562 человека.

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