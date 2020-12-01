Международный аэропорт Туркестана впервые получил сертификат годности аэродрома

Туркестанский аэропорт получил возможность принимать внутренние и международные рейсы.

Инспекционная комиссия Авиационной администрации Казахстана провела сертификационное обследования аэродрома города Туркестан, сообщает zakon.kz.

Инспекторами проведены обследования летного поля, производственной базы, укомплектованности персонала аэропорта, оснащение аэропорта, сертификация технической базы и оборудования, документация всех служб и оборудования, включая руководство аэродрома и тд.

Сертификационное обследование затронула следующие области: физические характеристики аэродрома, покрытия аэродрома, состояние и маркировка искусственных покрытий, ограничения и учет препятствий, орнитологическое обеспечение полетов, электроснабжение и оборудование, электросветотехническое обеспечение полетов, обеспечение авиатопливом, аварийно-спасательное обеспечение полетов, обслуживание и содержание аэродрома, обеспечение безопасности на аэродроме, система управления безопасностью полетов, наземное обслуживание воздушных судов, обслуживание пассажиров и багажа, противообледенительная обработка воздушных судов, авиационная безопасность, а также медицинское обеспечение безопасности полетов.

По завершению сертификационного обследования Авиационная администрации Казахстана выдала сертификат годности аэродрома. Тем самым туркестанский аэропорт получил возможность принимать внутренние и международные рейсы, в том числе и рейсы, осуществляющие грузовые перевозки.

Это результат совместной работы Комитета гражданской авиации МИИР РК, Авиационной администрации Казахстана, акимата Туркестанской области и турецкой компании "YDA" на протяжении 9 месяцев подготовительной работы ввода к эксплуатации.

Международный аэропорт Туркестана – это первая воздушная гавань в новейшей истории Казахстана, которая была спроектирована, построена и введена в эксплуатацию на новом месте с "чистого листа".

Кроме того, в аэропорту г. Туркестан генеральный директор АО "Авиационная администрация Казахстана" Питер Гриффитс провел совещание на тему: "Стратегическое развитие гражданской авиации РК". В мероприятии приняли участие представители Комитета гражданской авиации МИИР РК, первые руководители аэропортов Казахстана. Питер Гриффитс отметил, что стратегия авиационных властей заключается в наращивании потенциала, управлении деятельностью, улучшении отрасли и связи с международными организациями.

В ближайший год в авиационной отрасли планируется подготовка к проведению аудита ИКАО и последующему аудиту FAA для получения категории CAT1 во второй половине 2022 года. Питер Гриффитс подчеркнул, что "Авиационная администрация продолжит осуществлять надлежащий контроль и надзор за безопасностью полетов, а также принимать соответствующие меры по развитию индустрии. Мы разработаем универсальный подход для всех аэропортов и готовы оказать поддержку им в достижении поставленных целей, задач и преодолении ограничений". Также авиационными властями продолжатся работы по минимизации последствий пандемии COVID-19 и восстановлению отрасли.

В ходе встречи участники обсудили актуальные вопросы текущих процессов и стратегического развития. На сегодняшний день завершается разработка изменений и дополнений в казахстанское законодательство по внедрению требований для аэродромов/аэропортов.

Участники совещания ознакомились с работой и функционалом пассажирского терминала аэропорта г. Туркестан, осмотрели площадку аэродрома и специальную технику, обслуживающую работу аэропорта и воздушных судов.

Аэропорт находится на удалении около 20 км восточнее города Туркестан. Код аэропорта: ICAO – UAIT, IATA – HSA. Длина искусственной взлетно-посадочной полосы - 3300 м., ширина - 45 м. На аэродроме имеются две рулежные дорожки, перронная часть располагает 7 мест стоянок для обслуживания воздушных судов, а также 1 стоянка для противообледенительной обработки воздушного судна. Аэродром Туркестана (ИВПП) соответствует классу В, код ICAO – 4D, способен принимать воздушные суда от малой авиации до Боинга 757/767.

1 декабря планируется запуск инаугурационного рейса авиакомпании "Fly Arystan". Рейсы будут выполняться на ежедневной основе из гг. Нур-Султан и Алматы в г. Туркестан. Также, авиакомпания "Qazaq Air" планирует базировку своих воздушных судов в аэропорту г. Туркестана.

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