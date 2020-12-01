Аэропорт Туркестана принял первый регулярный рейс

На рейс Нур-Султан – Туркестан было продано 168 билетов (загрузка 93%).

1 декабря 2020 года в день Первого Президента Республики Казахстан состоялся первый регулярный рейс между городами Туркестан и Нур-Султан первым отечественным лоукост перевозчиком Fly Arystan, сообщает zakon.kz.

На рейс Нур-Султан – Туркестан было продано 168 билетов (загрузка 93%), также на рейс Туркестан – Нур-Султан – 161 билетов.

С нового международного аэропорта г. Туркестан на первом этапе казахстанскими авиакомпаниями "Fly Arystan", "Qazaq Air" и "SCAT" будут выполняться ежедневные рейсы в Нур-Султан, Алматы и в дальнейшем в качестве духовного центра тюркского мира, Туркестан будет соединен с другими областными центрами Казахстана.

Из числа международных маршрутов, в первую очередь планируется открыть рейсы в Стамбул, Дубаи. В дальнейшем, по мере восстановления отрасли, будут открыты рейсы в другие города, в том числе, Москву, Баку, Самарканд и другие города.

Также, аэропорт города Туркестан будет работать в режиме "открытое небо" для полетов иностранных авиакомпаний, что сделает его привлекательным для расширения географии полетов и способстовать привлечению потока зарубежных туристов.

Справочно: Основные параметры аэропорта: Площадь аэропорта - 905,3 га., искусственная взлетно-посадочная полоса: 3 300х45м., площадь пассажирского терминала - 10,5 тыс. м2, пропускная способность - 450 пасс/час.).

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