В Алматы водитель BMW снес деревья и попал в реанимацию
Врачи оценили состояние водителя как тяжелое.
Фото : zakon.kz.2 декабря 2020, 08:59
В Алматы по проспекту Райымбека, не доезжая улицы Яссауи, произошло ДТП, сообщает zakon.kz.
Водитель BMW , двигаясь в восточном направлении, по неизвестным причинам потерял управление. В результате автомобиль вылетел с дороги через автобусную полосу и врезался в деревья и снес их.
Из-за большой силы ударов боковую часть автомобиля вдавило внутрь салона. Также из-за жесткого столкновения у BMW вырвало двигатель и коробку передач.
Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали водителя в реанимацию. Врачи оценили состояние водителя как тяжелое.
Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства данного ДТП.
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