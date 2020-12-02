В Алматы водитель BMW снес деревья и попал в реанимацию

Врачи оценили состояние водителя как тяжелое.

В Алматы по проспекту Райымбека, не доезжая улицы Яссауи, произошло ДТП, сообщает zakon.kz.

Водитель BMW , двигаясь в восточном направлении, по неизвестным причинам потерял управление. В результате автомобиль вылетел с дороги через автобусную полосу и врезался в деревья и снес их.

Из-за большой силы ударов боковую часть автомобиля вдавило внутрь салона. Также из-за жесткого столкновения у BMW вырвало двигатель и коробку передач.

Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали водителя в реанимацию. Врачи оценили состояние водителя как тяжелое.

Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства данного ДТП.

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