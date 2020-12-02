Мамин: Наша задача — создать благоприятную среду для людей с инвалидностью

На соцобеспечение лиц с инвалидностью направлено 448 млрд тг.

На заседании правительства под председательством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрены вопросы социальной защиты лиц с инвалидностью, сообщает zakon.kz.

Социальная защита лиц с инвалидностью является очень важным вопросом, которому государство уделяет большое внимание. Наша задача – создать благоприятную среду для людей с инвалидностью, — сказал Мамин.

Как отмечается на сайте главы правительства, согласно новой программы партии Nur Otan, в ближайшие 5 лет на 30% должна вырасти доля занятых лиц с инвалидностью, а также будет обеспечено 100%-ое обеспечение медицинской реабилитацией. В целях обеспечения прав и улучшения качества жизни лиц с инвалидностью в Казахстане реализуется Национальный план до 2025 года, состоящий из 64 комплексных мероприятий.

В текущем году на социальное обеспечение лиц с инвалидностью направлено 448 млрд тг, что на 12% больше, чем в прошлом году.

Впервые запущено отечественное производство кресел-колясок, которое позволит в течение пяти лет полностью обеспечить всех нуждающихся. Разрабатывается справочник рекомендуемых профессий и занятий для лиц с инвалидностью.

Доля охвата инвалидов медицинской реабилитацией будет увеличена до 60% в текущем году и до 75% — в 2021 году. Проведена значительная работа по обеспечению доступности транспорта для лиц с инвалидностью. Внедрены льготные условия для проезда. 93% вокзалов соответствуют требованиям для обслуживания лиц с инвалидностью. Все пассажирские поезда на 100% оснащены инвалидными колясками. Глава правительства поручил до конца года разработать Дорожную карту по обеспечению 100% безбарьерного доступа для лиц с инвалидностью.

Акиматам поручено активизировать обучение лиц с инвалидностью навыкам получения средств реабилитации через Портал социальных услуг, совместно с Министерством цифрового развития — увеличить зоны самообслуживания для лиц с инвалидностью в Центрах занятости и ЦОНах. Министерству здравоохранения совместно с акиматами дано поручение усилить реабилитационную помощь лицам с инвалидностью, уделив особое внимание ранней диагностике заболеваемости для предупреждения инвалидности, обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию всех строящихся центров реабилитации.

Глава правительства поручил Министерству образования совместно с акиматами расширить охват детей инклюзивным образованием в следующем году до 50%, актуализировать содержание образовательных программ и подготовку педагогов, расширить сеть кабинетов коррекции и психолого-медико-педагогических комиссий.

Министерству индустрии совместно с госорганами и акиматами регионов поручено завершить модернизацию вокзалов и привести общественный автобусный парк в полное соответствии с требованиями для обслуживания лиц с инвалидностью.

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