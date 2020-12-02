Нигматулин: По закону водителю не нужно будет иметь при себе права

Соответствующий законопроект одобрен сегодня в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул необходимость ускоренного рассмотрения законодательных поправок по вопросам дорожного движения, сообщает zakon.kz.

Соответствующий законопроект, который разработан депутатами, одобрен сегодня в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса.

Одна из новелл проекта закона касается исключения административной ответственности водителей за то, что они не имеют при себе водительское удостоверение и регистрационные документы на транспортное средство. Эти документы содержатся в базе данных органов внутренних дел и, при необходимости, сотрудники полиции могут проверить там их наличие.

В эпоху цифровизации, при наличии необходимой информационной инфраструктуры, соответствующей базы данных требовать от водителей иметь при себе водительское удостоверение и технический паспорт – это уже "прошлый век". Образно говоря, когда весь мир несется по "цифровому автобану", нельзя оставаться на обочине. И Глава Государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев дал поручение разобраться в этом вопросе и при необходимости внести изменения в законодательство. Разработанный депутатами законопроект напрямую законодательно обеспечивает исполнение указанного поручения Президента страны, - подчеркнул Спикер Мажилиса.

Необходимую информацию о самом водителе и его транспортном средстве полицейский может найти в базе данных на основании удостоверения личности.

Вместе с тем, соответствующие послабления касаются только граждан Казахстана. Иностранцы же должны по-прежнему иметь при себе водительское удостоверение и техпаспорт.

Нурлан Нигматулин подчеркнул необходимость ускоренного рассмотрения законопроекта.

Чем раньше эти поправки вступят в силу, тем меньше казахстанских водителей получат штрафы только за то, что забыли дома водительское удостоверение или другие документы на транспорт, - считает Спикер Мажилиса.

По мнению Нурлана Нигматулина, эти поправки нужны и самим полицейским.

Жизнь в условиях пандемии коронавируса усилила запрос на бесконтактные взаимодействия. Банки, ЦОНы, в целом, сфера услуг все активнее переходит на цифровые каналы обслуживания. Это и вопрос охраны здоровья. И дорожным полицейским также надо минимизировать контакты с водителями, – резюмировал Председатель Мажилиса.

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