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Уроженка Шымкента стала самым молодым парламентарием Греции

Апатзиди высказалась за активизацию казахстанско-греческого сотрудничества, в том числе, по линии межпарламентского диалога.

Фото : МИД РК2 декабря 2020, 11:19

Родившаяся в Шымкенте Мария Апатзиди является самым молодым членом парламента Греции, передает zakon.kz.

На странице МИД Казахстана опубликована информация о том, что посол Казахстана Алексей Волков встретился с членом греческого парламента Марией Апатзиди. Отмечается при этом, что она родилась в Шымкенте и является самой молодой среди законодателей Греции.

Волков и Алатзиди обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений стран.

Апатзиди высказалась за активизацию казахстанско-греческого сотрудничества, в том числе, по линии межпарламентского диалога.

Будучи уроженкой Казахстана, депутат констатировала возросший в последние годы интерес со стороны вернувшихся в конце прошлого столетия на историческую родину этнических греков к современному Казахстану, - отметили в МИД РК.

Был отмечен потенциал для значительного расширения взаимного туристического обмена.


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