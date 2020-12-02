Уроженка Шымкента стала самым молодым парламентарием Греции

Апатзиди высказалась за активизацию казахстанско-греческого сотрудничества, в том числе, по линии межпарламентского диалога.

Родившаяся в Шымкенте Мария Апатзиди является самым молодым членом парламента Греции, передает zakon.kz.

На странице МИД Казахстана опубликована информация о том, что посол Казахстана Алексей Волков встретился с членом греческого парламента Марией Апатзиди. Отмечается при этом, что она родилась в Шымкенте и является самой молодой среди законодателей Греции.

Волков и Алатзиди обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений стран.

Апатзиди высказалась за активизацию казахстанско-греческого сотрудничества, в том числе, по линии межпарламентского диалога.

Будучи уроженкой Казахстана, депутат констатировала возросший в последние годы интерес со стороны вернувшихся в конце прошлого столетия на историческую родину этнических греков к современному Казахстану, - отметили в МИД РК.

Был отмечен потенциал для значительного расширения взаимного туристического обмена.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!