75% казахстанского репчатого лука выращивается аграриями Жамбылской области

Область является лидером.

За 10 месяцев этого года аграриями Жамбылской области произведено продукции на сумму 332,6 млрд. тенге. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил глава региона Бердибек Сапарбаев.

С учетом экономического кризиса и пандемии коронавируса особое внимание уделяется поддержке агропромышленного комплекса. Основная задача - обеспечение продовольственной безопасности, акцент на импортозамещение продуктов питания, развитие нетрадиционных сельскохозяйственных культур и пищевой перерабатывающей промышленности, - подчеркнул Б. Сапарбаев.

Несмотря на карантинные меры, сохраняется устойчивый рост в агропромышленном комплексе, весенние и осенние полевые работы проведены в срок. Посевные площади увеличены на 47 тыс. га и составили 735 тыс. га. Собрано 817 тыс. тонн зерна, что на 7,8 процента больше по сравнению с прошлым годом. Практически по всем сельскохозяйственным культурам наблюдается рост урожая.

Жамбылская область является лидером в республике по производству репчатого лука. В регионе выращивают 75 процентов от общего объема производства в стране. В текущем году собран урожай в объеме 691 тыс. тонн. Из них уже 41,2 тыс. тонн экспортировано в страны СНГ, Ирак, Австралию, Сербию, Турцию, Пакистан, Польшу. Нужно работать в этом направлении – внедрять новые технологии, сорта, увеличивать количество овощехранилищ. Эта культура растёт далеко не во всех регионах нашей страны. Поэтому репчатый лук может стать брендом нашей области, - считает Бердибек Сапарбаев.

Для обеспечения продовольственной безопасности проводится диверсификация посевных площадей. Впервые посеян озимый рапс на площади 835 га. При участии турецкого инвестора произведена промышленная посадка малины и клубники, увеличиваются площади яблоневых садов.

В рамках поручения Главы государства восстановлено 11,5 тыс. га орошаемых земель, которые составили 178,5 тыс. га. За счет внедрения современных технологий площадь интенсивных садов увеличена на 27%. В государственную собственность возвращено 72,1 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения, - сообщил глава региона.

В области реализуются крупные инвестпроекты, в том числе строительство сахарного завода ТОО "Qyzylsha" мощностью 148 тыс. тонн, завода по производству картофеля фри "К-Агро Холдинг" - 70 тыс. тонн, птицефабрики ТОО "Алель Агро" - 45 тыс. тонн. Общая стоимость этих проектов составляет 167 млрд. тенге.

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