Почти 45 млрд тенге направили на соцпомощь жителям Жамбылской области

Адресной социальной помощью были охвачены 62,1 тысячи человек.

На социальную помощь и поддержку жителей Жамбылской области в текущем году направлено 44,6 миллиарда тенге, сообщает zakon.kz.

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Так, в рамках акции "Biz birgemiz" волонтерами доставлены продуктовые корзины около 24 тысячам семей, почти 39 тысяч человек получили выплаты по 50 тысяч тенге.

Адресной социальной помощью были охвачены 62,1 тысячи человек или 11,5 тысячи семей, которым выплачено 3,5 миллиарда тенге.

Выплаты за продуктово-бытовые наборы на сумму 1,6 миллиарда тенге получили 83,2 тысячи человек из числа социально-уязвимых слоев населения. 13,5 тысячи детей в возрасте от года до шести лет получили гарантированный социальный пакет на 700 миллионов тенге, 14,7 тысячи гражданам - другие социальные выплаты на 1,1 миллиарда тенге.

Расходы за коммунальные платежи на сумму 2,4 миллиарда тенге возмещены 82 тысячам жителей региона.

Социальные выплаты в размере 42500 тенге получили 185 тысяч граждан, оставшихся без доходов в период пандемии, на общую сумму 11,9 миллиарда тенге. 44,1 тысячи человек оказана помощь в погашении задолженности по беззалоговым потребительским займам на сумму 21,5 миллиарда тенге.

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