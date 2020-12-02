Токаев заявил о принятии исторического решения на сессии Совбеза ОДКБ
По итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ было одобрено и принято 15 документов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая прошла в формате видеоконференции, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Помимо Главы государства в Саммите приняли участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности Президента Кыргызстана Талант Мамытов, а также Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Лидеры государств обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, подвели итоги реализации приоритетных направлений деятельности ОДКБ в уходящем году, определили планы на предстоящий период.
Особое внимание было уделено практическим мерам противодействия актуальным вызовам и угрозам, борьбе с террористическими проявлениями, незаконным оборотом наркотиков, совместным мерам в сфере кибербезопасности.
Выступая перед участниками Саммита, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность председателю состоявшейся сессии Президенту России Владимиру Путину за организацию мероприятия и отметил высокую содержательность и профессионализм российского председательства в ОДКБ.
Глава государства также поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с предстоящим председательством в ОДКБ в 2021 году.
Говоря о текущей ситуации в области региональной и глобальной безопасности, характеризующейся нарастанием конфликтного потенциала в межгосударственных отношениях, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил роль посредничества Президента России Владимира Путина в прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
Соглашение, достигнутое при самом активном участии России, на мой взгляд, является единственно верным решением в сложившейся критической ситуации, и это соглашение будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе. Это действительно историческое соглашение, – считает Президент Казахстана.
Глава государства высказал мнение, что продолжающиеся масштабные потрясения в мировой политике и экономике, вызванные пандемией коронавируса, усугубляются взаимными санкциями, ограничениями и торговыми войнами. Вызывает обеспокоенность рост новых глобальных вызовов и угроз, связанных с экстремизмом и терроризмом, наркобизнесом, кибербезопасностью, нелегальной миграцией. В этих условиях, как подчеркнул Президент, существенно возрастает роль ОДКБ в качестве действенного механизма межгосударственного взаимодействия во имя укрепления мира, обеспечения безопасности и стабильности в обширном регионе.
Касым-Жомарт Токаев также проинформировал своих коллег по ОДКБ о предстоящих парламентских выборах в стране, а также о реализации пакета беспрецедентных демократических реформ. Как было отмечено в выступлении, в нашей стране рассчитывают на приезд наблюдательных миссий как от стран-членов ОДКБ, так и по линии парламентских ассамблей СНГ и ОДКБ.
Президент Казахстана высказал ряд предложений по дальнейшему развитию Организации, в том числе по учреждению нового института – Специального представителя Генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества.
В завершение своего выступления Глава государства отметил, что участие в деятельности ОДКБ является одним из приоритетных направлений внешней политики Казахстана.
Отрадно, что ОДКБ стала заметным фактором международной политики и играет положительную роль в обеспечении безопасности на значительной части евразийского континента. Мы готовы, как и прежде, активно взаимодействовать с нашими партнерами в поисках эффективных решений по обеспечению мира, безопасности и процветания наших народов, – резюмировал Президент Казахстана.
По итогам Саммита главы государств приняли Декларацию Совета коллективной безопасности и политическое Заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства.
Принятые на сессии документы направлены на дальнейшее укрепление актуальных направлений деятельности ОДКБ, они демонстрируют открытость Организации и ее позитивный настрой на расширение сотрудничества с другими странами и международными структурами.
Председательство в Организации перешло от России к Таджикистану. Очередная сессия СКБ ОДКБ состоится на территории этой страны в 2021 году.
По итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ было одобрено и принято 15 документов:
Декларация Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
Заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности о формировании справедливого и устойчивого мироустройства.
Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О Плане развития военного сотрудничества государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2021-2025 годы".
Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "Об Антинаркотической стратегии государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2021-2025 годы".
Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О Концепции комплексного системного подхода к обеспечению и контролю качества совместно разрабатываемой и производимой в рамках Организации Договора о коллективной безопасности продукции военного назначения на протяжении всего жизненного цикла".
Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О дополнительных мерах по совершенствованию системы подготовки кадров для органов государственной власти государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности".
Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О базовой учебно-методической организации по подготовке персонала Миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности".
Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О Протоколе о составе и дислокации миротворческих контингентов государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности".
Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О распределении квотных должностей в Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности".
Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "Об Отчете об исполнении Бюджета Организации Договора о коллективной безопасности за 2019 год".
Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О Бюджете Организации Договора о коллективной безопасности на 2021 год".
Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О награждении наградами Организации Договора о коллективной безопасности".
Протокольное Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О председательстве в Организации, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности".
Соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности. (Документ будет внесен на подписание членам Совета коллективной безопасности ОДКБ после завершения процедуры рассмотрения и одобрения органами ОДКБ, а также внутригосударственных процедур, необходимых для подписания международных договоров).
Протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года. (Документ будет внесен на подписание членам Совета коллективной безопасности ОДКБ после завершения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания международных договоров).
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