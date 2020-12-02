Сагинтаев призвал акимов районов пересаживаться в стеклянные кабинеты

Он также отметил, что можно переоборудовать старые кабинеты.

Фото : Кадр из видео

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал работу главы Наурызбайского района в стеклянном офисе, передает zakon.kz. На самом деле, вы знаете, в прошлом году глава государства провозгласил принцип слышащего государства. В рамках слышащего государства сейчас в целом, не только по Алматы, в целом по стране идет работа по улучшению взаимодействия и прозрачности всех принятий решений с населением. Здесь вот, то, что вы говорите по Наурызбайскому району, я сам ездил и смотрел, был приятно удивлен. То что на первом этаже, вот раньше, я тоже там приезжал и смотрел, там пространство было пустое, а тут через стеклянные перегородки присутствует определенное количество сотрудников, которые принимают сразу же безбарьерно всех жителей района, которые пришли по тем или иным вопросам. В том числе там есть кабинет акима района, - сообщил градоначальник в прямом эфире программы Akimat LIVE. Также Сагинтаев отметил, что аким "никто не заставлял туда пересесть". Это была его собственная идея, которая приветствуется. Такой хороший пример должны подхватить все другие акимы районов. Если есть возможность таким же образом оформить общественное пространство. Потому что акимат Наурызбайского района новый, там есть возможность. В других районах если нет возможности на первом этаже, но, в принципе, можно организовать кабинет открытый. Потому что большинство наших акиматов находятся в старых помещениях, где по советскому принципу узкие коридоры и кабинетный принцип. В любом случае, можно придумать что-нибудь, чтобы можно было доступ иметь на первом этаже с населением безбарьерно. Здесь не только акимат по такому принципу работает, но и ДП, прокуратура и другие. У всех имеются фронт-офисы. Это очень удобный формат, и это будет дальше продолжаться, - отметил аким.

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