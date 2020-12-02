ООН исключила каннабис из списка опасных наркотиков

В ООН проголосовали за исключение каннабиса из списка опасных наркотиков, таких, как героин. Украина во время голосования воздержалась.

Организации Объединенных Наций исключила медицинский каннабис из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, где он был до сих пор наряду с опасными наркотиками, вызывающими сильную зависимость, таких как, например, героин, передает zakon.kz со ссылкой на The New York Times.

За исключение голосовали представители 53 стран, входящих в Комиссию по наркотическим средствам. Перед принятием решения члены Комиссии рассмотрели ряд рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, исключение медицинского каннабиса из списка опасных наркотиков не означает, что будет ослаблен контроль за использованием вещества.

Мир изменился с начала 1960-х годов. Нынешняя регуляция употребления каннабиса является сдерживающим фактором для исследований, а изменение классификации ООН, скорее всего, поможет в легализации каннабиса во всем мире. У нас будет ООН, главный орган по наркополитике, который признает медицинскую ценность каннабиса, - сказал журналист тематического ресурса Marijuana Business Daily Альфредо Паскуаль.

США, европейские и некоторые другие страны проголосовали за исключение каннабиса из строгого списка. Китай, Египет, Нигерия, Пакистан и Россия были против. Украина воздержалась.

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