Казахстанца по ошибке лишили гражданства

Он платил налоги и пополнял пенсионный счет.

Казахстанца лишили гражданства, хотя за границу он выезжал всего дважды в своей жизни, да и то ненадолго, чтобы проститься с умершими родственниками, передает zakon.kz.

Согласно сюжету "Первого канала "Евразия", несколько месяцев Виктор Бракк пытается доказать, что он – это он, и о жизни за пределами страны даже не думал.

Мужчину, который всю жизнь провел в родном селе, исключили из списка казахстанцев еще 8 лет назад. О том, что он лишен гражданства, Виктор узнал лишь недавно, когда отправился в ЦОН за справкой, чтобы устроиться на новую работу.

Я приехал в ЦОН, а мне там сказали: "Ваши документы не действительны, потому что Вас нет даже в базе данных". Оказывается, что мой тезка в 2012 году выехал за границу, за пределы РК, а гражданства лишили меня, - говорит Бракк.

Смена статуса не мешала Виктору Бракку последние восемь лет исправно трудиться, платить налоги и пополнять пенсионный счет. И если бы не поход в ЦОН, мужчина и дальше мог оставаться "чужим среди своих". В миграционной службе провели служебное расследование по делу Виктора. Специалисты выяснили, что отметку в базе данных об отказе от гражданства поставила Германия, приютившая полного тезку Виктора Бракка.

В ходе разбирательства установлено, что данная отметка была выставлена ошибочно в связи с несоответствием даты рождения. Направлено письмо в Комитет миграционной службы для устранения данной ошибки. В кратчайшее время данная ошибка будет устранена, - заявила старший инспектор областного управления миграционной службы Кристина Анциферова.

Точных сроков возвращения гражданства в ведомстве назвать не могут: процедура может занять от нескольких дней до нескольких месяцев. Родные Виктора волнуются за него: он даже не может покинуть родное село, у выезда из которого установили санитарный блокпост, и через пункт контроля его точно не пропустят.

Мы сейчас из-за коронавируса не можем поехать туда и постоянно на телефоне. Но я просто чувствую, что он постоянно, чуть ли не плача вот, знаете. Обидно, что и мы ему ничем не можем помочь, потому что везде, где спрашивают: ""Вы кто такая? Я говорю: "Дочь". Непосредственно он должен приходить, - сообщила дочь Бракка Анастасия Белова.

В казахстанской практике подобные случаи не единичны. Людей по ошибке лишали гражданства и за меньшие сходства с теми, кто уезжает из страны навсегда, но каждый раз эти досадные недоразумения исправляли. На это надеется и сам Виктор Бракк, который мечтает как бы "вернуться" на Родину, пределы которой никогда не покидал.

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