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Данияр Елеусинов попал в десятку лучших боксеров рейтинга IBF

Он выиграл вакантный пояс чемпиона IBF Inter-Continental и сразу занял 9-е место в рейтинге.

Фото : sports.kz3 декабря 2020, 08:48

Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала обновленный рейтинг лучших боксеров в различных весовых категориях, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

В полусреднем весе в рейтинг IBF попал казахстанский боксер Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО). Он нокаутировал во втором раунде Джулиуса Индонго (23-3, 12 КО), выиграл вакантный пояс чемпиона IBF Inter-Continental и сразу занял 9-е место в рейтинге.

Добавим, что для Данияра Елеусинова это был первый титульный бой в его профессиональной карьере. Ранее промоутер казахстанца Эдди Хирн говорил, что он хотел бы увидеть Елеусинова в ринге против американского нокаутера Вирджила Ортиса-младшего (16-0, 16 КО).


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