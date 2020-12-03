Данияр Елеусинов попал в десятку лучших боксеров рейтинга IBF

Он выиграл вакантный пояс чемпиона IBF Inter-Continental и сразу занял 9-е место в рейтинге.

Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала обновленный рейтинг лучших боксеров в различных весовых категориях, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

В полусреднем весе в рейтинг IBF попал казахстанский боксер Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО). Он нокаутировал во втором раунде Джулиуса Индонго (23-3, 12 КО), выиграл вакантный пояс чемпиона IBF Inter-Continental и сразу занял 9-е место в рейтинге.

Добавим, что для Данияра Елеусинова это был первый титульный бой в его профессиональной карьере. Ранее промоутер казахстанца Эдди Хирн говорил, что он хотел бы увидеть Елеусинова в ринге против американского нокаутера Вирджила Ортиса-младшего (16-0, 16 КО).





Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!