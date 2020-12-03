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ВОЗ: Вакцин на всех не хватит и будет третья волна пандемии

В ВОЗ считают, что в течение трех-шести месяцев в мире не будет хватать вакцин.

Фото : zakon.kz.3 декабря 2020, 08:59

Мир не будет располагать достаточным количеством вакцины против коронавируса в ближайшие три-шесть месяцев, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил в среду в ходе сессии вопросов и ответов в Twitter Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) директор ее программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Люди должны осознать, что у нас не будет достаточной вакцинации для предотвращения нового роста числа случаев заболевания по меньшей мере в течение трех-шести месяцев, - сказал он.

Эксперт предупредил о возможном возникновении новой волны коронавируса до того, как появится вакцина. Поэтому, по его словам, необходимо соблюдать превентивные санитарные меры.

Как заявил ранее официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, в организации ожидают, что вакцины от коронавируса "начнут поступать в страны во втором или третьем квартале 2021 года". При этом "ограниченное количество вакцин может быть доступно для групп высокого риска начиная с первого квартала 2021 года", сказал он. Как отметил официальный представитель, поскольку эти первые дозы будут ограниченными, "потребуется отдать приоритет уязвимым группам, таким как работники здравоохранения и пожилые люди".


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