Опубликована статистика о случаях заражения пневмонией
Скончалось 2 человека.
Фото : platon.asia3 декабря 2020, 09:05
МВК по нераспространению COVID-19 сообщил о новых случаях заражения пневмонией, передает zakon.kz.
По данным комиссии, на 3 декабря зарегистрировано 8 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 47 человек.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших- 42 55, случаев с летальным исходом - 446, всего выздоровели – 30 728 человек.
Стоит отметить, что от коронавируса за прошедшие сутки скончались семь казахстанцев.
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