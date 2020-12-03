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Опубликована статистика о случаях заражения пневмонией

Скончалось 2 человека.

Фото : platon.asia3 декабря 2020, 09:05

МВК по нераспространению COVID-19 сообщил о новых случаях заражения пневмонией, передает zakon.kz.

По данным комиссии, на 3 декабря зарегистрировано 8 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 47 человек.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших- 42 55, случаев с летальным исходом - 446, всего выздоровели – 30 728 человек.

Стоит отметить, что от коронавируса за прошедшие сутки скончались семь казахстанцев.


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