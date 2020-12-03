Новые данные: сколько сохраняются антитела к коронавирусу

Чем тяжелее были симптомы у больных коронавирусом, тем сильнее вырабатываются антитела.

Японские медики выяснили, сколько сохраняются антитела к коронавирусу, передает zakon.kz.

Медики в Иокогаме провели исследование, и выяснили, что антитела у перенесших коронавирус сохраняются как минимум полгода, пишет РИА Новости.

Специалисты проверили на наличие антител 376 переболевших коронавирусом человек, в возрасте от 20 до 70 лет. Они переболели полгода назад. Выяснилось, что антитела в их крови присутствуют до сих пор. 97% антител у тех, кто переболел в легкой форме и 100% - у тех, кто тяжело перенес КВИ.

Получается, что чем тяжелее были симптомы у больных коронавирусом, тем сильнее вырабатываются антитела.

Врачи намерены провести еще одну проверку через полгода, чтобы выяснить, сохраняются ли антитела дольше шести месяцев.

Но медики не утверждают, что есть уверенность в том, что люди с антителами не могут повторно заразиться коронавирусом. Поэтому меры предосторожности для таких людей никто не отменяет.

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