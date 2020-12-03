Одни барьеры снимаем, другие создаем

Евразийская комиссия начала работу по признанию норм нового казахстанского Кодекса о здоровье барьером в торговле.

Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения" вступил в силу этим летом. Он направлен на усовершенствование системы здравоохранения, и позволит государству намного эффективнее заботиться о здоровье казахстанцев. В частности, документ содержит немало антитабачных норм.

Среди них приравнивание альтернативных табачных продуктов, в том числе электронных сигарет и систем нагревания табака, к традиционным сигаретам. Однако, при его разработке не учли экономические аспекты торговли в рамках ЕАЭС. В частности, возникло противоречие норм Кодекса наднациональному законодательству в рамках ЕАЭС.

Дело в том, что табачные изделия обращаются на едином рынке Евразийского экономического союза, поэтому их регулирование или любые изменения в регулировании следовало бы рассматривать с точки зрения иерархии правовых актов.

Цель ЕАЭС - обеспечение свободного движения товаров, работ, услуг и капитала. А для этого необходимо единообразное и гармонизированное регулирование в странах-участницах. Перечень продукции, к которой устанавливаются единые требования в виде технических регламентов, закреплен отдельным правовым актом ЕАЭС. Сегодня он состоит из 67 видов и наименований продукции, включая табачную продукцию.

Вице-президент РОЮЛ "Союз товаропроизводителей и экспортеров Казахстана" Максим Кононов сообщил, что Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) уже начата работа по признанию данных норм Кодекса в качестве барьеров. Соответствующий запрос уже поступил в адрес Правительства РК, где ЕЭК просит Казахстан сформулировать позицию по факту несоответствия определения "табачные изделия" в Кодексе о здоровье РК с определением, установленным в техническом регламенте на табачную продукцию ЕАЭС. В запросе ЕЭК сообщается, что такое несоответствие противоречит положениям статей 52 и 53 Договора ЕАЭС. В целом нововведения в законодательстве вызывают массу вопросов, ответы на которые еще предстоит найти.

К примеру, в России системы нагревания табака и вейпы не попадают под определение "табачные изделия". Они отнесены к отдельной категории – "никотиносодержащая продукция", которая должна соответствовать требованиям технического регулирования. Такой подход соответствует требованиям ЕАЭС, а также сохраняет базу для регулирования новой категории продукции. Однако, из-за иного подхода в Казахстане возникают риски безопасности казахстанских потребителей, которые в условиях отсутствия отдельного техрегламента для никотиносодержащей продукции лишены каких-либо ориентиров и рискуют приобрести некачественную продукцию.

Хотя, еще не забылся громкий скандал в США, когда сомнительные вещества, которые добавляли кустарные производители в жидкости для вейпов, стали причиной массовых отравлений американских вейперов. Тогда проблема дошла даже до Президента США Дональда Трампа, который поставил вопрос ребром и дал указания принять обязательные требования к такой продукции.

В настоящее время такие продукты как электронные сигареты, системы нагревания табака и другие инновационные системы доставки никотина остаются нерегулируемыми с точки зрения безопасности. А ведь это самое главное регулирование, которое должно последовать от государства, чтобы защитить потребителей от некачественной продукции. Однако, с сентября месяца на портале Министерства торговли и интеграции для публичного обсуждения размещен проект национального технического регламента "Требования к никотинсодержащей продукции и наполнителям для систем доставки никотина, в том числе безникотиновым, - рассказала Председатель Правления "Национальной Лиги потребителей Казахстана" Светлана Романовская.

Что же советует эксперт потребителям альтернативной табачной продукции, пока все законодательные несоответствия будут приводится в порядок и гармонизироваться, а специальный техрегламент разрабатываться? Как казахстанцам защитить себя от некачественной продукции?

По словам Светланы Романовской, если продукция, находящаяся на рынке никак не регулируется жесткими требованиями к безопасности и стандартами качества, "Национальная Лига потребителей Казахстана" не советует приобретать потребителям такую продукцию в целом. Однако, признаками качества могут служить следующие элементы: наличие горячей линии производителя или дистрибьютера, открытые данные о составе продукции, наличие представительства на территории Республики Казахстан.

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