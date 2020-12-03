Из-за неразделенной любви парень пытался спрыгнуть с крыши в Алматы

Его спасли полицейские.

В Алматы 21-летний парень пытался покончить с собой из-за несчастной любви, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП города, молодой человек несколько раз получил отказ от девушки и решил забраться на крышу магазина, где и работает его возлюбленная.

Попытка самоубийства около восьми вечера собрала немало очевидцев.

Мы решили не медлить и действовать решительно: разделились, чтобы с двух сторон подняться на крышу, – рассказал инспектор полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы Абылайхан Окас. – Мои коллеги пошли с лестницы, я стал забираться наверх по рекламному щиту, – отметил патрульный полицейский.

По словам сотрудника ППП ДП Алматы, он пытался отвлечь парня.

Но с моим приближением молодой человек все активнее стал предпринимать действия к прыжку. В этот момент мой коллега, что подкрался с восточной стороны, схватил его и вытянул обратно на крышу, – уточнил Акберген Толегенов.

Незадачливого парня целого и невредимого спустили вниз.

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