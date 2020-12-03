Алматинец нашел клад "Орел и Решка"

Решение отправиться навстречу приключениям было принято за считанные минуты.

Алматинец нашел клад программы "Орел и Решка. Чудеса света", сообщает zakon.kz.

Максиму Зотову посчастливилось найти бутылку с долларами сразу через сутки после выхода программы.

По информации портала "Пятый регион", авантюрист подбросил монетку, чтобы отправиться на поиски тайника.

Утром 1 декабря пишет знакомая авантюристка: "Давай искать клад". Начинаю искать, когда выходит программа. Оказалось, вышла вчера 30-го ноября на российском ТВ. Пытаюсь включить на телефоне, посмотреть место тайника. Сообщение запрещено для показа на территории РК. Пришлось скачивать VPN. Определил место клада, но засомневался, стоит ли ехать, - поделился Максим.

По его словам, он не особо желал отправляться на Чарын на летней резине, поэтому и подкинул монетку.

Выпал орел - надо ехать. Собрался за 20 минут и выехал один чуть позже 10 утра. Авантюристка, кстати, поехать не смогла. Приехал на смотровую. Машин 5 стоит. Ну, думаю, просто туристы. Спускаюсь к реке. Ищу дерево с дуплом. Прошел разок, нет его. Достал видео посмотрел еще раз. Обошел берег повторно, гляжу стоит мое дупло. Заглядываю – пусто! Слева отшвырнул мусор и вот она, бутылочка! - поделился подробностями счастливчик.

Как известно, в бутылку создатели известной программы "Орел и решка" помещают 100 долларов.

В середине октября стало известно, что передачу "Орел и Решка" снимают в Алматинской области. Отмечается, что будет два выпуска программы про Казахстан.

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