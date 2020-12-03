Ертысбаев: Оппозиция распространяет мифы и вводит граждан в заблуждение

В текущем году президент на законодательном уровне закрепил статус парламентской оппозиции.

Наличие системной оппозиции, которая, как известно, отталкиваясь от признания незыблемости основных политических, социальных и экономических институтов общества, с действующей властью расходится лишь в выборе путей и средств, заставляет "шевелиться" государственные органы, держит их в тонусе.

В текущем году президент Касым-Жомарт Токаев на законодательном уровне закрепил статус парламентской оппозиции, подписав ряд соответствующих документов. В частности, депутатов партий, представляющих парламентскую оппозицию, наделили правом выступать и на парламентских слушаниях, и на совместных заседаниях палат, и инициировать различные вопросы, направленные на улучшение уровня жизни общества.

Перед тем, как получить соответствующее законодательное обеспечение, эти инициативы прошли обсуждение на заседаниях Национального совета общественного доверия (НСОД). Также в законе о партиях появились послабления для тех, кто хочет создать новое политическое объединение – количество подписей снизили до 20 тысяч человек, и это сильно упрощает жизнь тем, кто мыслит оппозиционно.

"Nur Otan" в это же время запустила процесс системной "перезагрузки", одним из этапов которой стали недавние праймериз. Это также был важный шаг в сторону демократизации процессов – так гораздо проще добиться более качественного представительства. По их итогам в партийные списки "Nur Otan" попало много новых имен. Список омолодился, "эмансипировался" (женщин, в соответствии с принятыми поправками - треть), а действующих депутатов мажилиса там всего 20%. Будем надеяться, что это принесет в парламент много свежих идей.

Среди тех, кто отобран в партийный список (126 человек), при этом обязательно будут и те, кто еще до этого года не состоял не то, что в "Nur Otan", а вообще в какой-либо политической партии. Мало того, некоторые из них ранее даже были критически настроены к "режиму", но, воспользовались предоставленными праймериз возможностями. В течение следующих пяти лет они примут непосредственное участие в разработке и принятии законов, в том числе, и сами инициируя их.

При этом те, кто себя называет "конструктивной оппозицией", свои аргументы не изменили. Оппозиционеры продолжают держаться за мифы, которые устарели уже в тот момент, когда они появились.

Например, с момента передачи власти от Назарбаева к Токаеву и вплоть до осени этого года каждый раз повторялась одна мысль: что выборы в парламент пройдут досрочно. Это не укладывалось в логику развития событий: даже партии Nur Otan было нужно время, чтобы провести внутренние реформы и праймериз. К этому готовились больше года. Точно так же говорилось и об отставке правительства, тем не менее Токаев остался верен институтам, и выборы пройдут в 2021 году, в конституционные сроки. Мы также видим, что к электоральной кампании партии-конкуренты успели провести трансформацию: было два ребрендинга, произошло обновление партийных списков и актуализация программ.

Не менее живучим предубеждением было и то, что транзит власти, случившийся в 2019 году, носит декоративный характер. Однако опыт организации транзита в Казахстане еще до конца не осмыслен ни в нашей стране, ни за рубежом, и в будущем он будет обязательно всесторонне и пристально изучаться. Но в оппозиционной среде то и дело говорят о "противостоянии Библиотеки и Акорды", о том, что "Назарбаев вернется на пост президента", о "номинальном руководстве Токаевым" и т.д.

Ответом на все эти измышления является сам недавний съезд партии Nur Otan, где Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев выступили по единой повестке, дополняя друга друга. Председатель партии сосредоточился на партийных делах. Президент же лично представил новую пятилетнюю партпрограмму, в которой говорилось о социально-экономическом развитии страны.

Почему так важна преемственность курса Нурсултана Назарбаева Касым-Жомартом Токаевым? Потому что это символ стабильности Казахстана как на внутренней, так на международной арене, что стимулирует развитие социальной и экономической сфер.

Деятельность главы государства с марта 2019-го года построена на четком балансе: проводить политику преемственности курса елбасы, активно осуществляя реформы в различных сферах жизни общества.

Важно отметить, что мы находимся в процессе строительства политических институтов. Это не быстрый процесс. До сих пор граждане в большей степени доверяют первому лицу в стране, и это дает Nur Otan дополнительный козырь. Поддержка Токаева очень высокая, и это глупо отрицать. Оппозиция в ответ эксплуатирует миф о том, что поддержка правящей партии находится на нуле.

В конце 2019-го года уровень поддержки "Nur Otan" был 65%. Недавно исследовательский институт "Қоғамдық пікір" — "Общественное мнение" провел соцопрос, причем, по всей методике Gallup. Было опрошено 1200 респондентов, представляющие все социальные страты. Итоги исследования: 72,1% респондентов сказали, что будут голосовать за "Nur Otan".

Рост популярности правящей партии произошел из-за активных мероприятий, проведенных в этом году, как политического (праймериз), так и социального характера.

За короткий срок в политобъединение вступили 42 тыс. граждан, во внутрипартийных выборах приняли участие 10 тыс. человек. Тысяча новых членов партии выступила в праймериз. А каждый третий стал их победителем, и теперь может оказаться в мажилисе и маслихатах, воспользовавшись предоставленным социальным лифтом.

Причем непосредственно представителей госуправления в партийном списке в мажилис – всего 13%. 12% - из сфер образования и здравоохранения, 9% - из неправительственных организаций, 8% - из промышленности.

Что касается помощи гражданам, то в текущем году, проходящем под знаком коронакризиса, Nur Otan страны системно отреагировала на социально-экономические последствия пандемии. Созданный по инициативе Нурсултана Назарбаева общественный фонд "Birgemiz" оказал материальную помощь свыше 2,2 млн человек, а также более 2 тыс. медработникам. 100 тыс. семьям из наиболее незащищенных слоев населения были бесплатно переданы 5 млн масок. Свыше 1 млн человек были обеспечены товарами первой необходимости на сумму 4,4 млрд тенге.

В ситуации, когда власть сильна, оппозиции следует выступать единым фронтом. Политическая логика должна заставить всех отбросить конфликты и объединиться для общей цели. Этого не происходит, а аргумент всегда один – консолидации оппозиционных сил мешает власть. Почему ничего не получилось у ОСДП? Потому что они не смогли собрать необходимые ресурсы, в том числе денежные. Борьба за власть без материальной поддержки невозможна.



Эта старая болезнь протестных сил Казахстана, так было в 90-е годы, так происходит и сейчас. Причина заключается в нежелании и неумении меняться, осваивать новые методы работы. Такое отношение к реальности называется "внешним локусом контроля" – люди обвиняют во всем внешние обстоятельства. В то же время условный Adal смог привлечь и финансирование, и новых людей из общественных институтов и структур НПП "Атамекен". Неконфликтная и не революционная повестка находит отклик.

Мировой опыт показывает, что насильственное свержение власти с участием народных масс в подавляющем большинстве случаев приводит к значительному ухудшению социально-экономических показателей, не говоря уже о гражданских войнах со значительными жертвами. Однако если почитать противников действующей власти, можно сделать иной вывод: они раз за разом повторяют, что революция – это хорошо и вообще единственный шанс что-либо изменить. Говорить об Украине уже нонсенс – все и так знают последствия, с которыми столкнулось это государство после переворота. Даже консолидация граждан запада и востока вокруг Зеленского не дает стране восстановиться. Далеко ходить не нужно: то, что произошло в этом году в Кыргызстане, третья революция в 21 веке, показывает, как легко можно скатиться в состояние failed state, когда один переворот и клан сменяет другой. Страна, которая когда-то претендовала на статус "центрально-азиатской Швейцарии", сейчас вынуждена просить финансовую, продовольственную помощь и медикаменты, в том числе, и у нас. Об этом в частности, шла речь во время визита министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева в РК в конце октября.

Нужно не забывать, что в момент, когда государственные институты ослаблены, балом правят те, у кого есть свой силовой аппарат – чаще всего это преступные группировки. Такое было и после развала СССР, когда был разгул так называемого "силового предпринимательства". А как мы видим, наши оппозиционные силы не могут собрать деньги и сторонников, так что говорить о силовом ресурсе, который сможет поддерживать стабильность государственных институтов?

При этом безопасность важна не только физическая, но и финансовая – это также способ обеспечить суверенитет. Оппозиция обвиняет наших государственных служащих в том, что они разворовали Нацфонд и вогнали страну в долги. Но внешний долг Казахстана составляет 12,3 млрд долларов или 6,7% к ВВП. И несмотря на пандемию и связанное с ней падение мировой экономики на 4,4%, а в некоторых развитых странах и до 10%, благодаря эффективной работе и средствам Нацфонда нам удалось избежать негативного развития ситуации, - отмечал на бюро политсовета партии "Nur Otan" Нурсултан Назарбаев. И "кубышка" все так же полна: валютные активы Нацфонда составляют порядка 56 млрд долларов.

Да, системная оппозиция с ее конструктивными предложениями Казахстану нужна, как и любой другой стране. И я был бы рад видеть конструктивные предложения, новую повестку, которая построена не на отрицании. Очевидно, что идейный голод нужно преодолевать, но, видимо, это дело будущих поколений оппозиционных деятелей – эти, к сожалению, ничего не могут предложить стране, что было бы безопасно для нее.

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