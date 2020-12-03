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Дело об изнасиловании и убийстве школьницы в Акмолинской области закрыли

Уголовное дело прекратили из-за смерти подозреваемого.

Фото : krasrab.ru3 декабря 2020, 22:33

Дело об убийстве 13-летней Айгерим Хайдаровой в Акмолинской области закрыто, сообщает zakon.kz.

Детали по-прежнему неизвестны, передает Первый канал "Евразия".

Громкое преступление несколько месяцев назад всколыхнуло всю страну. Девочка пошла в парикмахерскую в соседнее село, но домой не вернулась. Неравнодушные жители Кокшетау и всего региона помогали в поисках школьницы. Сотни добровольцев, полицейские, кинологи прочесывали местность. Ни единой зацепки. Только спустя неделю тело Айгерим нашли в лесополосе. Оно было тщательно прикопано землей. Экспертизы показали: девочку изнасиловали.

Следователи допросили больше 200 человек, но серьезных зацепок не нашли.

Потом стало известно, что накануне в селе Красный Яр повесился 30-летний мужчина. Недалеко от места исчезновения школьницы он попал в поле зрения камер видеонаблюдения. После этого его допросили. Но отпустили. Стражи порядка выясняли причину самоубийства, но о результатах ничего не известно.

Теперь сообщается, что уголовное дело прекратили из-за его смерти.


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