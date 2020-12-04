Детский труд – школьнику на заводе в Туркестанской области оторвало кисть

Подростки говорят, что работали по 9 часов, им платили по 3-4 тыс. тенге ежедневно.

14 школьник утверждает, что работал на кирпичном заводе в Туркестанской области и ему оторвало кисть, сообщает zakon.kz.

По его словам, детский труд предприятие использует постоянно, передает КТК.

Это случилось два месяца назад. До сих пор инстанции разбираются в произошедшем, и родные мальчика считают, что следствие затянулось.

Ерасыл говорит, что подработать ему предложили друзья. А уже на следующий день поставили за станок, измельчающий землю.

Когда я проходил мимо станка, поскользнулся. Сначала мой рукав, а потом и руку затянуло под нож. Мне казалось, что у меня вообще нет руки – полностью. Я сильно тянул, но мои пальцы остались там, - вспоминает Ерасыл Жумабек.

Школьник не говорил родителям о подработке. На производстве работали многие подростки из соседних деревень. Тетя Гульмира обещала выплачивать зарплату вовремя, а трудолюбивым надбавку.

На заводе только повар – взрослая женщина. А остальные все школьники – с Шубарсу и Бадама. Да, только мы, дети. Мы работаем где-то девять часов, а платят по 3-4 тысячи на следующий день, - рассказывает Адлет Торебеков.

В полиции произошедшее комментируют скупо, ссылаясь на тайну следствия.

Дело зарегистрировано в Едином реестре досудебного расследования по статье 156 "Нарушение правил охраны труда". Все подробности выясняются, назначены экспертизы, - сообщает официальный представитель ДП Туркестанской области Салтанат Каракозова.

Больше всего меня удивили в инспекции труда. Специалист Нурлан попросил, чтобы я сказала, якобы мой ребенок работал там за зарплату. Какую зарплату? Ему 14 лет. За это они обещают мне хорошее инвалидное пособие, - говорит мама Турсынай Абуталипова.

В самой инспекции утверждают: ничего матери не обещали – и с выводами не торопятся. Надо изучить все материалы дела. Поэтому семью призывают к терпению.

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