Появились новые данные по суточному приросту заразившихся COVID-19 в Казахстане
За прошедшие сутки зарегистрированы 819 новых случаев заболевания КВИ.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 3 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 819 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 134 706 случаев, из них:
в ВКО - 16807 (+137),
в городе Алматы - 16333(+64),
в городе Нур-Султан - 16278(+88),
в Атырауской области - 11736(+28),
в Карагандинской области - 11187(+23),
в ЗКО - 8181(+41),
в СКО - 6803(+90),
в Павлодарской области - 6780(+106),
в Алматинской области - 5826(+25),
в Костанайской области - 5638(+85),
в Акмолинской области - 5522(+90),
в городе Шымкент - 5390(+9),
в Жамбылской области - 4482(+15),
в Актюбинской области - 3502(+9),
в Туркестанской области - 3500(+5),
в Мангистауской области - 3445(+4),
в Кызылординской области - 3296(+0).
В Казахстане 639 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 65,
в городе Алматы - 36,
в городе Шымкент - 5,
в Актюбинской области - 2,
в Атырауской области - 8,
в ВКО - 152,
в Жамбылской области - 10,
в ЗКО - 25,
в Карагандинской области - 17,
в Костанайской области - 126,
в Кызылординской области - 4,
в Павлодарской области - 90,
в СКО - 98,
в Туркестанской области - 1.
Всего в стране выздоровели – 118 643 человека от COVID-19.
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