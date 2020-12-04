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Названы основные ошибки при очистке авто от снега

Автоэксперты не советуют для устранения наледи на стеклах поливать их незамерзающей жидкостью.

Фото : belta4 декабря 2020, 08:20

Автоэксперты рассказали несколько вещей, которые позволят сохранить машину и не повредить стекла после снегопада, сообщает zakon.kz со ссылкой на Белта.

Об этом пишет журнал "За рулем".

Пришла зима, а вместе с ней и проблемы у автовладельцев. Особенно это ощутимо после снегопада. На авто образуется большой слой снега и наледь. Разумеется, это необходимый процесс, но и тут есть определенные вещи, которые лучше не делать.

В частности, эксперты рекомендуют не оставлять щетки во включенном режиме после парковки. Из-за примерзших дворников есть шанс, что сгорит предохранитель. Кроме этого, при запуске двигателя стеклоочистители могут сработать и повредиться.

Помимо всего прочего, автоэксперты не советуют для устранения наледи на стеклах поливать их незамерзающей жидкостью и тем более горячей водой. Первое может быстро превратиться в лед, а от второго средства на стекле образуются трещины.


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