Обновлена статистика по смертям от коронавируса и пневмонии в Казахстане

От коронавирусной инфекции скончались семь человек, от пневмонии с признаками COVID-19 два человека.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 4 декабря, сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 14 000 человек, среди которых 912 детей. В стационарах находится – 3 560 пациентов, на амбулаторном уровне – 10 440 человек. 229 человек находятся в тяжелом состоянии, 34 – крайней степени тяжести, 29 - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 7 человек. С 13 марта по 4 декабря 2 063 казахстанца скончались от коронавируса.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 4 декабря 2020 года

За прошедшие сутки было зарегистрировано 225 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 64 человека.

С 1 августа зарегистрировано:

Заболевших- 42 680, случаев с летальным исходом - 448, всего выздоровели – 30 792 человека.

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