Горячие новости
Читайте также

Мороз, снег, метели. Погода на выходные 

Отрог антициклона будет определять погоду на большей части Казахстана.

Фото : pikist4 декабря 2020, 10:38

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 5-7 декабря, сообщает zakon.kz.

Отрог антициклона, с центром над Самарой, будет определять погоду на большей части Казахстана в ближайшие дни. Он принесет с собой морозную погоду, преимущественно без осадков, - сообщили в ведомстве.

Лишь на юге и юго-востоке страны, под влиянием атмосферных фронтов, местами пройдет снег, ожидаются усиление ветра с метелями.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты