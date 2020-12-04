Мороз, снег, метели. Погода на выходные
Отрог антициклона будет определять погоду на большей части Казахстана.
Фото : pikist4 декабря 2020, 10:38
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 5-7 декабря, сообщает zakon.kz.
Отрог антициклона, с центром над Самарой, будет определять погоду на большей части Казахстана в ближайшие дни. Он принесет с собой морозную погоду, преимущественно без осадков, - сообщили в ведомстве.
Лишь на юге и юго-востоке страны, под влиянием атмосферных фронтов, местами пройдет снег, ожидаются усиление ветра с метелями.
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