Мороз, снег, метели. Погода на выходные 

Отрог антициклона будет определять погоду на большей части Казахстана.

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 5-7 декабря, сообщает zakon.kz.

Отрог антициклона, с центром над Самарой, будет определять погоду на большей части Казахстана в ближайшие дни. Он принесет с собой морозную погоду, преимущественно без осадков, - сообщили в ведомстве.

Лишь на юге и юго-востоке страны, под влиянием атмосферных фронтов, местами пройдет снег, ожидаются усиление ветра с метелями.

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