Можно ли рассчитывать на компенсацию, если получил травму в общественном транспорте?

Случаи падения пассажиров – довольно частое явление.

Несмотря на внедрение специальных полос для общественного транспорта в ряде городов Казахстана, значительного снижения количества ДТП с участием автобусов не отмечается.

Причин на это достаточно: нарушение ПДД соревнующимися водителями автобусов, таксистами, жаждущими заработать, самокатчиками, не знающими элементарных правил, и т.д. При любом раскладе водитель общественного транспорта вынужден резко тормозить, чтобы избежать столкновения с другим транспортом, из-за чего периодически страдают пассажиры.

Отмечается, что случаи падения пассажиров в общественном транспорте – довольно частое явление, которое в основном происходит из-за экстренного торможения или, наоборот, резкого старта. В России, к примеру, в случае падения пассажиров в салоне те настаивают на оформлении полноценного ДТП, требуя вызова инспектора. Сложившаяся ситуация отчасти связана с законом, который позволяет пассажирам получать от страховщиков компенсацию за ущерб здоровью, нанесенный во время падения: суммы начинаются от 1 000 рублей (5 600 тенге) за ушиб мягких тканей и доходят до нескольких десятков тысяч за более тяжелые последствия.

В Казахстане же если из-за резкого маневра (ускорения или перестроения автобуса) пассажир упал в проходе и получил травму, то это, скорее всего, закончится перепалкой между водителем и пострадавшим – не более, ведь в правилах пользования городским транспортом четко закреплена обязанность пассажиров держаться за поручни во время движения. По этой причине мало кто обращается за страховой выплатой, а зря, ведь все перевозчики страхуют свою ответственность.

Бывают случаи, когда при падении пассажиру наносится сильный вред здоровью как, например, пострадавшей в конце февраля в автобусе, числящимся за компанией АО "Автобусный парк 1" в Нур-Султане, у которой в результате происшествия обнаружили перелом грудного позвонка и установили инвалидность 3-й группы. За полученные увечья СК "Евразия" выплатила женщине 2 500 МРП (6 945 000 тенге), – сообщил исполнительный директор АО "СК "Евразия" Шакир Иминов.

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