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Алматы вышел из "желтой" зоны по коронавирусу

В "красной" зоне находятся четыре области.

Фото : tural.com.ua4 декабря 2020, 11:29

Изменения произошли в матрице оценки городов Казахстана по распространению коронавируса, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, на 4 декабря картина по регионам следующая.

В "красной" зоне находятся:

Костанайская область

Акмолинская область

СКО

Павлодарская область

В "желтой" зоне:

ВКО

Атырауская область

Нур-Султан

Остальные города и регионы, в том числе находившийся еще недавно в "желтой" зоне Алматы - в "зеленой" зоне.


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