Алматы вышел из "желтой" зоны по коронавирусу
В "красной" зоне находятся четыре области.
Фото : tural.com.ua4 декабря 2020, 11:29
Изменения произошли в матрице оценки городов Казахстана по распространению коронавируса, передает zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, на 4 декабря картина по регионам следующая.
В "красной" зоне находятся:
Костанайская область
Акмолинская область
СКО
Павлодарская область
В "желтой" зоне:
ВКО
Атырауская область
Нур-Султан
Остальные города и регионы, в том числе находившийся еще недавно в "желтой" зоне Алматы - в "зеленой" зоне.
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