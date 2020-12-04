Всемирный банк дал ряд рекомендаций для бизнеса Казахстана

Сегодня не время для консервативной фискальной политики и для консервативной политики заимствования.

Региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Лилия Бурунчук дала рекомендации по повышению эффективности сферы предпринимательства в Казахстане. Об этом она рассказала на парламентских слушаниях, посвященных вопросам совершенствования госполитики и правового регулирования малого и среднего бизнеса, передает корреспондент zakon.kz.

Необходимо провести оценку результативности действующих программ, чтобы расширить успешные программы. Может быть, пересмотреть те программы, которые не настолько успешны и даже закрыть те, которые не работают. Очень важно обеспечить равные условия игры для всех, и укрепление основ рынка. Нужна такая предпринимательская среда, которая поощряет конкуренцию, а не поддерживает монополию, - сказала Бурунчук.

По его мнению, это позволит новым эффективным предприятиям вытеснить старые и неэффективные.

Для этого важно такие полномочия дать новому антимонопольному органу, такие ресурсы, которые бы ему позволили без давления проводить эффективную работу по созданию конкурентной среды. И, наконец, нужно обеспечить конкурентную нейтральность на всех рынках, где государственные и частные предприятия, особенно МСБ смогут конкурировать на равных, - считает эксперт.

Она добавила, что также надо создавать условия для малых и средних предприятий, чтобы они могли перейти на новые виды деятельности, чтобы они поднялись на новую планку, могли интегрироваться в глобальные цепочки производств, и обеспечить их доступ к финансированию.

Очень важное направление- необходимость в посткризисном стимуле. Хорошие были предприняты меры во время пандемии на сокращение ее последствий. Но в будущем потребуются очень серьезные инвестиции. Для того, чтобы предоставить ресурсы и средства экономике и дать МСБ возможность для роста и создания новых рабочих мест. Для этого есть необходимость в контрцикличной фискальной политике. На сегодняшний день не время для консервативной фискальной политики и для консервативной политики заимствования. Наоборот, это надо делать в принципе хорошие времена сегодня, необходимо использовать все ресурсы, чтобы предоставить средства экономике, - добавила Региональный директор.

Другие не менее важным направлением является экологически чистое восстановление экономики.

Ведущие экономисты мира определили, что зеленый посткризисный стимул может способствовать более ускоренному и успешному восстановлению экономики. Если потратить деньги, стимулы на «зеленые» инвестиции, это не только поможет с проблемой изменения климата, но даст лучшую экономическую отдачу от потраченных средств. Сегодня энергонеэффективностью заражены практически все предприятия - жилищный комплекс, школы, больницы, другие здания. Это огромное поле деятельности, огромный потенциал для МСБ, где они смогут создать рабочие места. Это также приведет к значительной экономии электроэнергии, приведет к улучшению качества воздуха, это также приведет даже к сокращению расходов из бюджета, потому что сократятся расходы, например, на отопление школ и больниц, - заключила Бурунчук.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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