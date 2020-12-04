Стали известны лауреаты Национальной премии "Халықтың сүйіктісі – Народный любимец года"

Премия присуждается за популярность и компетентность.

Стали известны лауреаты 10-го юбилейного сезона Национальной премии "Халықтың сүйіктісі – Народный любимец года", передает zakon.kz.

Финальный этап голосования проходил на официальном сайте премии – lubimec.kz.

В двух номинациях "Учитель года" и "Лидер блогосферы", учитывая минимальный разрыв среди лидеров голосования, было принято объявить лауреатами по два претендента.

В номинации "Лучший учитель года" победили учитель географии школы-гимназии №17 города Нур-Султана Толеген Абдраисов и преподаватель по классу флейты, доцент кафедры духовых и ударных инструментов Казахского национального университета искусств Нина Григорьева.

Лучшим врачом года стал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии в областной инфекционной больницы Кызылординской области Болат Асанбаев.

Лауреатом в номинации "Лучший спортсмен года" стал казахстанский файтер в UFC Шафкат Рахмонов.

Лучшим общественным деятелем года стала основатель Клуба добряков Гульмира Абдрашева.

Лучшим телеведущим года признан телеведущий телеканала "Хабар" Дмитрий Олейников.

В номинации "Деятель культуры года" лучшим признан деятель искусств Казахстана, выдающийся певец, любимец и кумир миллионов по всему миру Димаш Кудайберген.

Лучшим парламентарием года стал председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин.

Лучшим публицистом года признан журналист, публицист Михаил Козачков.

В номинации "Лидер блогосферы года" лучшими признаны Насима Корганбекова, Казбек Майгелдинов.

Кроме этого, учитывая большую роль медицинских работников и волонтеров в период пандемии коронавируса, организаторами и жюри премии по согласованию с представителями системы здравоохранения было принято решение наградить почетными номинациями премии: "Лучшая медицинская сестра года" - старшая медсестра Мангистауской областной больницы Айнур Батырбекова.

"Лучший работник санитарно-эпидемиологической службы" - руководитель департамента Бурабайского районного управления Акмолинской области Сералы Жолдаспаев.

"Лучший медицинский стационар" - Многопрофильная больница имени профессора Х. Макажанова, Карагандинская область.

"Лучший волонтер" - волонтер, координатор проекта "Общественный контроль" Саида Таукелова.

Кроме этого, традиционными почетными номинациями наградили:

- "Бизнес года" - ТОО "ORKIN", санитарные услуги, дезинфекция, директор Талгат Дюсеков, город Нур-Султан.

- "Меценат года" - предприниматель, директор ТОО "Жан-Арай", Бахдаулет Махашов, Кызылординская область.

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