Стали известны лауреаты Национальной премии "Халықтың сүйіктісі – Народный любимец года"
Премия присуждается за популярность и компетентность.
Стали известны лауреаты 10-го юбилейного сезона Национальной премии "Халықтың сүйіктісі – Народный любимец года", передает zakon.kz.
Финальный этап голосования проходил на официальном сайте премии – lubimec.kz.
В двух номинациях "Учитель года" и "Лидер блогосферы", учитывая минимальный разрыв среди лидеров голосования, было принято объявить лауреатами по два претендента.
В номинации "Лучший учитель года" победили учитель географии школы-гимназии №17 города Нур-Султана Толеген Абдраисов и преподаватель по классу флейты, доцент кафедры духовых и ударных инструментов Казахского национального университета искусств Нина Григорьева.
Лучшим врачом года стал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии в областной инфекционной больницы Кызылординской области Болат Асанбаев.
Лауреатом в номинации "Лучший спортсмен года" стал казахстанский файтер в UFC Шафкат Рахмонов.
Лучшим общественным деятелем года стала основатель Клуба добряков Гульмира Абдрашева.
Лучшим телеведущим года признан телеведущий телеканала "Хабар" Дмитрий Олейников.
В номинации "Деятель культуры года" лучшим признан деятель искусств Казахстана, выдающийся певец, любимец и кумир миллионов по всему миру Димаш Кудайберген.
Лучшим парламентарием года стал председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин.
Лучшим публицистом года признан журналист, публицист Михаил Козачков.
В номинации "Лидер блогосферы года" лучшими признаны Насима Корганбекова, Казбек Майгелдинов.
Кроме этого, учитывая большую роль медицинских работников и волонтеров в период пандемии коронавируса, организаторами и жюри премии по согласованию с представителями системы здравоохранения было принято решение наградить почетными номинациями премии: "Лучшая медицинская сестра года" - старшая медсестра Мангистауской областной больницы Айнур Батырбекова.
"Лучший работник санитарно-эпидемиологической службы" - руководитель департамента Бурабайского районного управления Акмолинской области Сералы Жолдаспаев.
"Лучший медицинский стационар" - Многопрофильная больница имени профессора Х. Макажанова, Карагандинская область.
"Лучший волонтер" - волонтер, координатор проекта "Общественный контроль" Саида Таукелова.
Кроме этого, традиционными почетными номинациями наградили:
- "Бизнес года" - ТОО "ORKIN", санитарные услуги, дезинфекция, директор Талгат Дюсеков, город Нур-Султан.
- "Меценат года" - предприниматель, директор ТОО "Жан-Арай", Бахдаулет Махашов, Кызылординская область.
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