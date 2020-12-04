Что необходимо сделать для регистрации наблюдателей на участках - ЦИК

Алгоритм регистрации основан исключительно на нормах действующего законодательства.

Центральная избирательная комиссия опубликовала рекомендации для регистрации наблюдателей на участках, сообщает zakon.kz.

По информации комиссии, согласно статье 20-1 Закона о выборах полномочия наблюдателя от ПП, иных ОО, НКО должны быть удостоверены в письменной форме с указанием его ФИО.

Документ заверяется печатью организации, направившей наблюдателя, и действителен при предъявлении документа, удостоверяющего личность наблюдателя. Однако, данные документы не достаточны для подтверждения полномочий наблюдателя т.к. действующим правом в РК являются нормы Конституции, соответствующих ей законов, иных НПА и т.д., - отметил ЦИК.

Регистрация национальных наблюдателей должна осуществляться на основании следующих документов:

1. Письменное направление, которое подписано соответствующим на то лицом (имеющий право). При этом, в данном направлении должно быть указано: для наблюдения за какими выборами уполномачивается лицо; номер избирательного участка и наименоване УИК), сведения о данном лице (фамилия, имя и отчество) и оформлено печатью организации.

2. Документ, подтверждающий полномочие подписанта, который может быть: копия устава или выписка из него, заверенные печатью организации, приказ, распоряжение или доверенность организации (п.33 Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях (ПП РК от 31.10.2018 г. № 703).

3. Удостоверение личности или паспорт.

4. Копию устава или выписку из него, в которой указан вид деятельности организации направившей наблюдателя связанные с наблюдением за выборами или правами участников избирательного процесса.

Должно быть понимание, что юридические лица осуществляют деятельность в соответствии со своими учредительными документами (ст. 41, 106, 107 ГК РК, п. 1 ст. 15 Закона "О политических партиях", статья 19 Закона "Об общественных объединениях", п. 1 ст. 32 Закона "О НКО"). Соответственно наблюдать в праве те организации, в уставах которых прописана деятельность, связанная с наблюдением выборов и защитой политических прав и свобод граждан. При этом, следует учесть, что в уставах общественных объединений и некоммерческих организаций возможности заниматься иной деятельностью, не запрещенной законодательством, не означает возможность заниматься любым видом деятельности. Предмет деятельности таких организаций сопряжены с их целями, для достижения которых они были созданы.

5. Справка о государственной регистрации юридического лица (ст.12 Закона "О гос. регистрации юр. лиц и учетной регистрации филиалов и представительств"). Для осуществления любой деятельности, в том числе в избирательном процессе, от имени юридического лица оно должно быть правоспособным (ч. 2 ст. 35, ч. 3 ст. 42 ГК РК).

Наряду с подтверждением государственной регистрации юр. лица, установления требует факт его действующего статуса, т.е. отсутствие приостановления деятельности, начала ликвидационных процедур.

Данный алгоритм регистрации основан исключительно на нормах действующего законодательства и служит основанием для осуществления деятельности наблюдателей. Так как выборы, в том числе и наблюдение за выборами – это правовой процесс, то и субъекты наблюдения должны действовать в рамках правового поля, - добавили в комиссии.

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