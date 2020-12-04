Утверждены религиозные праздники мусульман на 2021 год

Начало священного месяца Рамадан ожидается 14 апреля.

Отдел шариата и фетвы Духовного управления мусульман Казахстана утвердил расписание религиозных дней и праздников на 2021 год, сообщает zakon.kz.

В следующем году Ночь аль-Мираджа наступит с 10/11 марта, Ночь Бараат – 28/29 марта.

Священный месяц Рамадан начнется 14 апреля и закончится 12 мая. 9/10 мая будет Ночь Предопределения Ляйлятуль Кадр, Ораза айт начнут праздновать 13 мая.

Соответственно, День Арафа ожидается 19 июля, Курбан айт – 20-22 июля, День Ашура – 19 августа, Мавлид – 1819 октября.

Однако некоторые даты могут быть перенесены. Это связано с тем, что начало месяцев хиджры было основано на базе данных международных центров астрономических исследований. Поэтому специалисты предупреждают, что точные даты религиозных праздников могут быть перенесены на день раньше или на день позже в зависимости от наступления новолуния.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!