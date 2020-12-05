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Контроль на границе СКО усилили из-за вспышки африканской чумы свиней

Вакцины против этого заболевания нет.

Фото : Pixabay5 декабря 2020, 01:29

В Омской области России зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. Из-за угрозы заразы в Северном Казахстане усилили ветеринарно-санитарный контроль, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AstanaTV, в Казахстан запрещено ввозить живых свиней, а также сырое мясо и продукцию, не прошедшую термообработку. На всех автомобильных пунктах пропуска грузы тщательно досматривают. Считается, что для человека вирус не несет опасности, а вот поголовье домашних животных может уничтожить. В областной ветеринарной инспекции отмечают, что вакцины против этого заболевания нет. Сейчас в регионе экстренно проводят профилактику.

Уведомлены хозяйствующие субъекты, занимающиеся выращиванием свиней об усилении мер защиты и переводу работы предприятий в режим закрытого типа. Работают сотрудники национального референтного центра ветеринарии для отстрела диких свиней и дальнейшему исследованию по наличию африканской чумы свиней, - заявил замглавы территориальной инспекции комитета ветконтроля и надзора МСХ РК Сергей Калякин.


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