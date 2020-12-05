Бетономешалка упала на Toyota: появилось видео момента ДТП

Ранее сообщалось, что близи близ Алматы при ДТП погибли два человека.

Появилось видео момента ДТП, на котором бетономешалка упала на автомобиль, передает zakon.kz.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел на трассе Алматы-Бишкек у ресторана "Бахар" в 22 км от мегаполиса. Груженный автобетоносмеситель (9 кубометров бетона - 21,6 тонн) двигался в западном направлении, а бензовоз и Toyota Land Cruiser Prado параллельно ехали на восток. Последние двое приступили к развороту, таким образом, они оказались перед бетономешалкой.

Водитель бетономешалки пытался уйти от столкновения, заехал на бордюр, откуда отскочил и упал боком на внедорожник и зацепил бензовоз.

Погибли водитель и пассажир Toyota. Другие два водителя не пострадали.

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