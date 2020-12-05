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Бетономешалка упала на Toyota: появилось видео момента ДТП

Ранее сообщалось, что близи близ Алматы при ДТП погибли два человека.

Фото : zakon.kz.5 декабря 2020, 07:04

Появилось видео момента ДТП, на котором бетономешалка упала на автомобиль, передает zakon.kz.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел на трассе Алматы-Бишкек у ресторана "Бахар" в 22 км от мегаполиса. Груженный автобетоносмеситель (9 кубометров бетона - 21,6 тонн) двигался в западном направлении, а бензовоз и Toyota Land Cruiser Prado параллельно ехали на восток. Последние двое приступили к развороту, таким образом, они оказались перед бетономешалкой.

Водитель бетономешалки пытался уйти от столкновения, заехал на бордюр, откуда отскочил и упал боком на внедорожник и зацепил бензовоз.

Погибли водитель и пассажир Toyota. Другие два водителя не пострадали.


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