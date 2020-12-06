Генеральный прокурор рассказал о незаконных действиях сотрудников СЭР

По результатам выявленных указанных и других нарушений в деятельности СЭР в адрес Министра финансов внесено представление об устранении нарушений законности.

Генеральная прокуратура РК выявила нарушения в деятельности службы экономических расследований (СЭР) комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов, сообщает zakon.kz.

Генпрокурор Гизат Нурдаулетов в ответе на запрос депутатов Мажилиса Парламента РК потребовал исключить необоснованную регистрацию дел в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР).

Органами прокуратуры выявлены 17 случаев, когда для установления размера ущерба привлекались специалисты СЭР, выводы которых в ходе расследования не подтвердились (все дела прекращены за отсутствием состава уголовного правонарушения). 26 ноября текущего года отмеченные факты рассмотрены на совещании с участием руководства СЭР, на котором потребовано обеспечить достоверность и объективность заключений специалистов, исключить необоснованную регистрацию уголовных дел в ЕРДР, — написал Нурдаулетов.

В ходе надзорной деятельности за отсутствием состава уголовного правонарушения прекращено 16 уголовных дел, необоснованно начатых в отношении субъектов предпринимательства.

По вынесенным нарушениям законности в адрес СЭР внесен 151 акт надзора, к дисциплинарной ответственности привлечено 150 должностных лиц.

Гизат Нурдаулетов добавил, что по результатам выявленных указанных и других нарушений в деятельности СЭР в адрес Министра финансов внесено представление об устранении нарушений законности.

5 ноября мажилисмены от фракции " Ак жол" обратились с запросом в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку правомерности возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей, основанных на заключениях посторонних специалистов, и прекратить такие дела.

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