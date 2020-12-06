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Более 300 человек прибыли в Казахстан без ПЦР-справок

Более 50% авиапассажиров прибыли без справок в Актобе.

Фото : pixabay6 декабря 2020, 12:28

5 декабря 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыло 13 международных авиарейсов из Германии, Египта, ОАЭ, Турции, Российской Федерации, Республики Беларусь и Узбекистана, сообщает zakon.kz.

Из 1 701 авиапассажира справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования предоставили 1 353 человека, без справок прибыли 348 человек - граждан РК.

В том числе:
в аэропорт г. Алматы – 7 рейсов, 1 024 пассажира, со справками - 838, без справок - 186;
в аэропорт г. Нур-Султан – 4 рейса, 437 пассажиров, со справками - 396, без справок - 41;
в аэропорт г. Актобе – 2 рейса, 240 пассажиров, со справками - 119, без справок - 121.

Прибывшие без справок граждане Казахстана были помещены в карантинные стационары по месту прибытия и протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа. У всех 348 граждан тестирование показало отрицательный результат.


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