Более 300 человек прибыли в Казахстан без ПЦР-справок
Более 50% авиапассажиров прибыли без справок в Актобе.
5 декабря 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыло 13 международных авиарейсов из Германии, Египта, ОАЭ, Турции, Российской Федерации, Республики Беларусь и Узбекистана, сообщает zakon.kz.
Из 1 701 авиапассажира справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования предоставили 1 353 человека, без справок прибыли 348 человек - граждан РК.
В том числе:
в аэропорт г. Алматы – 7 рейсов, 1 024 пассажира, со справками - 838, без справок - 186;
в аэропорт г. Нур-Султан – 4 рейса, 437 пассажиров, со справками - 396, без справок - 41;
в аэропорт г. Актобе – 2 рейса, 240 пассажиров, со справками - 119, без справок - 121.
Прибывшие без справок граждане Казахстана были помещены в карантинные стационары по месту прибытия и протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа. У всех 348 граждан тестирование показало отрицательный результат.
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