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Жители столицы жалуются на проблемы с доступом в Facebook, YouTube и к другим сайтам

Отмечалось, что проблемы с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам могут быть устранены путем установки сертификата безопасности.

Фото : pixabay6 декабря 2020, 13:02

Жители Нур-Султана жалуются на проблемы с доступом в Facebook и YouTube и к другим сайтам и социальным сетям, сообщает zakon.kz.

С утра астанчанам пришло уведомление, что 6 декабря министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана совместно с Комитетом национальной безопасности будут проводить учения по кибербезопасности. Из-за чего могут быть проблемы с доступом к "некоторым иностранным интернет-ресурсам".

Отмечалось, что проблемы с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам могут быть устранены путем установки сертификата безопасности. Позже мобильные операторы опубликовали инструкции, как установить сертификат безопасности.


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