Жители столицы жалуются на проблемы с доступом в Facebook, YouTube и к другим сайтам

Отмечалось, что проблемы с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам могут быть устранены путем установки сертификата безопасности.

Жители Нур-Султана жалуются на проблемы с доступом в Facebook и YouTube и к другим сайтам и социальным сетям, сообщает zakon.kz.

С утра астанчанам пришло уведомление, что 6 декабря министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана совместно с Комитетом национальной безопасности будут проводить учения по кибербезопасности. Из-за чего могут быть проблемы с доступом к "некоторым иностранным интернет-ресурсам".

Отмечалось, что проблемы с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам могут быть устранены путем установки сертификата безопасности. Позже мобильные операторы опубликовали инструкции, как установить сертификат безопасности.

уважаемые твиттер-активисты, предлагаю поднять хай вай вокруг сертификата безопасности который вдруг решили потестить на астане. сейчас через обычный интернет (не мобильный) почти ничего не открывается и не грузится pic.twitter.com/ruZ4yaPdU5 — ʀᴀᴇ ʟɪʟ ᴋᴏᴛᴀᴋ (@pluxury_dropout) December 6, 2020

Также казахстанцы бурно обсуждаю проблемы с интернетом в телеграм-каналах.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!